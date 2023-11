Adelaide De Martino ha partorito: dettagli, Belen non batte un colpo

Stefano De Martino è diventato zio per la prima volta. La sorella Adelaide ha partorito ed è diventata mamma. Il nome scelto per il figlio, avuto con il compagno Diego Di Domenico, è Mattia. Ad annunciare la lieta notizia è stata la stessa Adelaide attraverso un post pubblicato su Instagram in cui ha reso noto che il piccolo è nato il 28 novembre 2023. La donna ha dato alla luce il suo primo frutto d’amore nella clinica privata Vila Stabia di Castellammare di stabia, in provincia di Napoli (la famiglia De Martino è originaria di Torre Annunziata).

“Mattia Di Domenico 28/11/2023. Benvenuto amore”. Così Adelaide su Instagram nel salutare il piccolo. Il conduttore Rai è stato vicino alla sorella in queste ore delicate e gioiose. Sui profili social ufficiali della clinica, infatti, è apparso uno scatto in cui si vede l’ex marito di Belen Rodriguez raggiante e felice per l’arrivo del nipotino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ️️️De Martino Adelaide. (@adydemartino)

Per Maria Rosaria, madre di Stefano e Adelaide, Mattia è il secondo nipotino, arrivato a distanza di dieci anni rispetto al primo, vale a dire Santiago, il frutto d’amore di De Martino e Belen. La neomamma ‘Ady’, oltre ad aver fatto sapere di aver partorito e di aver chiamato il bimbo Mattia, non ha fornito nessun altro dettaglio. Tuttavia, a giudicare dal tono festoso del post che ha diffuso online, la venuta alla luce del piccino sarebbe filata liscia come l’olio, senza particolari complicazioni e intoppi.

Nessun gesto di Belen Rodriguez

Chi si aspettava che la Rodriguez battesse un colpo nei confronti dell’ex cognata è rimasto deluso. Almeno per ora Belen non si è resa protagonista di nessun gesto per omaggiare Adelaide e il piccolo Mattia. Da sempre la giovane, seppur potrebbe sfruttare di riflesso la notorietà del fratello, vive in modo riservato. Qualche anno fa era trapelata un’indiscrezione che la voleva vicina a partecipare al Grande Fratello Vip. La voce si è rivelata infondata e smentita dai fatti. Nella Casa più spiata d’Italia non vi ha mai messo piede. Non ha neppure commentato l’indiscrezione, lasciandola giustamente cadere nel dimenticatoio.