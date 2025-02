De Martino, Balivo parla di “massacro mediatico”: posizione ferrea

Nella puntata de La volta buona in onda martedì 4 febbraio si è parlato dell’ascesa televisiva di Stefano De Martino. In studio sono state tessute le lodi del conduttore campano, definitivamente sbocciato dopo aver preso il timone di Affari Tuoi. Ferrea la posizione della padrona di casa Caterina Balivo che ha parlato di “massacro mediatico” nei confronti dell’ex allievo di Amici di Maria De Filippi in riferimento a quando venne ufficializzato il suo ingaggio al popolare quiz show di Rai Uno. Nel corso della puntata l’attrice Silvia Annichiarico, presente in studio come ospite, ha anche fatto notare un dettaglio relativo alle pacchiste del programma.

“Stefano De Martino ha avuto un massacro mediatico per mesi, io mi chiedevo ma perché? Si dice sempre che si vuole il cambio generazionale poi capitano queste cose”. Così Balivo. Silvia Annichiarico ha fatto eco alla conduttrice, facendo notare che ormai l’ex ballerino si è anche sganciato di un’etichetta che lo ha accompagnato per anni. “Adesso non è più nemmeno chiamato ‘il marito di Belen'”, ha evidenziato l’attrice che, tra l’altro, ha fatto notare un dettaglio relativo alla nuova stagione di Affari Tuoi.

“Avete notato che le pacchiste sono tutte molto belle? Anche i ragazzi sono più giovani. Sono più di alto bordo, sono gnocche”, ha detto spassosamente Annachiarico. “Lo avevamo capito Silvia”, la replica di Caterina Balivo. In collegamento, a La Volta Buona, è intervenuto anche Aldo Vitali, direttore della storica rivista Tv Sorrisi e Canzoni. Pochi giorni fa ha intervistato Amadeus. Balivo gli ha domandato che cosa ‘Ama’ pensa del suo successore.

“Amadeus è molto ammirato da De Martino – ha assicurato il giornalista -, lui è contento che vada bene Affari Tuoi anche perché lo considera un pezzo importante della sua carriera. Poi tante rivalità che si presumono tra artisti in realtà non ci sono. A noi piace parlarne ma non esistono. Amadeus non è una persona che dice “De Martino ha fatto meglio o peggio di me”. Lo stesso vale per Stefano che, per come lo conosco, non va in giro a dire “guardate cosa sto facendo, sono più bravo di lui”.