Stefano De Martino, arriva la stoccata alla Celentano: il video scatena i fan

Stefano De Martino stuzzica Alessandra Celentano, dopo aver avuto uno scambio non tenero di opinioni nel corso della precedente puntata serale di Amici di Maria De Filippi. L’ex marito di Belen ha optato per un video denso di ironia, divulgato su Instagram, chiamando proprio in causa direttamente la professoressa.

“Sotto l’occhio vigile della Celentano”, scrive il conduttore campano su Instagram a corredo di un filmato in cui balla in giacca e cravatta sulle note di Get down on it. Immediata la reazione dei fan del talent show di Canale Cinque, che hanno preso d’assalto il video che in un paio d’ore ha totalizzato circa un milione di visualizzazioni e oltre 8mila commenti. Tantissimi gli utenti che hanno trovato azzeccata la ‘puntura’ di Stefano indirizzata alla Celentano.

Ma perché De Martino e Alessandra si sono scontrati? Tutto ha avuto inizio nel corso della puntata di sabato scorso, andata in onda il 3 aprile. Dopo l‘eliminazione a sorpresa di Tommaso (la questione ha fatto imbizzarrire non pochi fan del programma), nello studio della trasmissione della rete ammiraglia Mediaset il clima si è fatto teso. La Celentano, come al solito fumantina e senza peli sulla lingua, a un certo punto si è rivolta in modo alquanto duro verso Stefano, reo – a suo dire – di non dare la giusta attenzione ai più meritevoli.

Tra una stilettata e un’altra, Alessandra ha tuonato: “Meno male che hai fatto un’altra carriera” (si ricorda che l’ex di Belen ha iniziato il suo viaggio televisivo proprio ad Amici, come danzatore, carriera che ha poi archiviato puntando sulla conduzione televisiva). Dopo l’attacco della Celentano, Stefano non ha perso le staffe ed ha prontamente replicato: “Ti ringrazio per l’apprezzamento sul mio cambio di carriera perché è una cosa che ci lega… Entrambi facciamo tv”.

Amici, Tommaso Stanzani si confida a Verissimo dopo l’eliminazione dal talent di Canale Cinque

Tommaso è stato ospite dell’ultima puntata di Verissimo, commentando la sua eliminazione dal talent show capitanato da Maria De Filippi. Nella fattispecie l’artista ha puntualizzato che non si aspettava di essere rispedito a casa così velocemente dal programma. Nonostante ciò ha chiarito che la battuta d’arresto non spegnerà la sua voglia di continuare il percorso della danza: