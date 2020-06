De Martino e Amadeus, spunta messaggio inedito ai Soliti ignoti: il racconto

Soliti ignoti, Stefano De Martino concorrente per una sera: scambio di complimenti con Amadeus

Stefano De Martino e Amadeus hanno intrattenuto il pubblico oggi nel preserale di Rai 1. Proprio Stefano è stato infatti il concorrente famoso della puntata di stasera dei Soliti ignoti, l’amatissimo programma che ha messo a punto un modo speciale di tornare in onda dopo il lockdown. L’emergenza Coronavirus aveva interrotto infatti le registrazioni del gioco di Rai 1 condotto da Amadeus, che è andato in onda poi con delle repliche degli ultimi anni. A maggio però sono ricominciate le puntate inedite ma anche eccezionali: i concorrenti infatti sono Vip. Ai personaggi dello spettacolo quindi tocca in ogni puntata indovinare i mestieri dei vari ignoti e portare a casa un montepremi da devolvere in beneficenza indovinando infine il parente misterioso. Stasera è stata una puntata molto divertente: Stefano era abbastanza a suo agio e si è lasciato andare in battute divertenti durante la partita.

Stefano De Martino ringrazia Amadeus ai Soliti ignoti: il motivo e la risposta

A inizio puntata, dopo che Amadeus lo ha presentato, Stefano ha preso la parola per svelare un particolare risalente a circa un anno fa. Il ballerino ha innanzitutto detto che Amadeus è sempre carinissimo con lui e ha colto l’occasione per ringraziarlo pubblicamente. Ha proprio detto così: “Volevo ringraziarti pubblicamente”. Il motivo? Un messaggio con cui Amadeus ha passato a De Martino il testimone di Stasera tutto è possibile. Il programma divertentissimo in onda su Rai 2 ha raggiunto il successo proprio con Amadeus al comando, ma poi è subentrato Stefano quando l’altro ha iniziato l’avventura sanremese. La sera prima di debuttare con Stasera tutto è possibile, Stefano ha ricevuto un messaggio da Amadeus. Queste le parole del ballerino e oggi conduttore: “Mi ha mandato l’in bocca al lupo la sera prima del mio debutto a Stasera tutto è possibile, dove io subentravo dopo una enorme eredità tua”.

Amadeus, le parole a Stefano De Martino dopo il passaggio del testimone: “Felice che sia tu”

Amadeus ha risposto ringraziando a sua volta e ammettendo di essere contento che sia stato proprio De Martino a prendere il suo posto. Il conduttore dei Soliti ignoti ha replicato così: “Siete stati bravi tutti, è una trasmissione che io amo molto. Felice che sia tu a guidarla”. Dopo lo scambio di complimenti, la gara di Stefano De Martino ai Soliti Ignoti è cominciata ed è proseguita con non poca fatica. L’ex di Amici ha infatti perso gran parte dei soldi in palio non indovinando gli ignoti con l’imprevisto e con il valore più alto. Alla fine però ha indovinato il parente misterioso e ha devoluto in beneficenza un bel gruzzoletto. Ora si prepara a tornare in tv con Made in sud, su cui Fatima Trotta ha svelato un retroscena inaspettato!