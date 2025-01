De Lellis, Perrotta, Valli? Karina: “Spocchia e scrocco, chi si salva”

Il mondo delle influencer? Un vespaio in cui agli eventi ci si bacia e abbraccia, poi, quando i riflettori si spengono, ci si sparla dietro a causa di una competizione sfrenata. Parola di Karina Cascella che, dopo aver dato della “scroccona” di recente a Beatrice Valli, è tornata a tuonare sull’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, spiegando perché proprio non la sopporta. E non è finita qui perché stavolta, l’ex opinionista televisiva ha fatto altri nomi di peso per quel che riguarda i pezzi da novanta del web. Quali? Quello di Giulia De Lellis e quello di Rosa Perrotta, altre due influencer sbocciate negli studi di UeD.

Con delle nuove storie Instagram, Karina ha raccontato ai suoi fan perché proprio non regge Beatrice Valli. In particolare ha ribadito di pensare che quando una persona diventa popolare “all’improvviso e senza alcun merito”, dovrebbe “restare umile”. “Quando poi vedo – ha aggiunto, sempre riferendosi alla Valli – che diventano spocchiose, arroganti, signorine “so tutto io, sono brava solo io, sono bella solo io”, ostentando qualsiasi cosa, come se fossero star di Hollywood, mi stanno sugli zebedei […] Non le sopporto”.

Pensiero ben differente invece su Giulia De Lellis. Karina Cascella, quando le è stato chiesto se anche l’influencer di Ostia faccia parte della sua personale classifica dello “scrocco”, ha risposto con un secco “assolutamente no”, tessendo poi le lodi della fidanzata di Tony Effe e assicurando che è una persona “educata, gentile, super carina e disponibile con tutti”. Inoltre ha dichiarato che ‘Giulietta’, nonostante la notorietà raggiunta, è rimasta con i piedi per terra e legata alle sue origini, evidenziano che non ha nulla a che fare “con certa gente”. Che gente? A questo punto Karina si è scagliata pure contro Rosa Perrotta.

“Per carità, lei è un’altra che non sopporto”, ha commentato in modo duro Karina quando le è stato chiesto un parere su Rosa Perrotta. “Ma proprio zero, da sempre”, ha aggiunto, volendo rimarcare quanta poca stima provi per la compagna di Pietro Tartaglione.

Spazio poi a dei retroscena sul mondo degli influencer. Cascella ha sostenuto che quando si vedono agli eventi si abbracciano e baciano, quasi fossero amiche e amici da una vita. Poi, però, quando si congedano, serpeggerebbero malelingue a non finire. “Tra di loro si schifano”, ha assicurato l’ex opinionista televisiva, lanciando poi una sfida, vale a dire invitando chi si sente preso in causa a smentire che c’è dell‘”odio”.

Infine Karina ha commentato un recente gesto di Marco Fantini, marito di Beatrice Valli. Il modello pare che abbia regalato un forno microonde ad una fan. Secondo la Cascella il dono è anche un po’ merito suo, in quanto crede che l’ex tronista abbia deciso di agire dopo che lei ha dato della scroccona alla moglie.