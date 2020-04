Damante e De Lellis inediti: “Mai più del male”, dopo il ritorno di fiamma

Andrea Damante e Giulia De Lellis di nuovo insieme: “Ti blocco”, il racconto di Raffaella Mennoia

Ormai la notizia è di dominio pubblico e bisogna dire che anche quando l’abbiamo appresa siamo rimasti sorpresi fino a un certo punto, visto che del ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis si parlava già da molto tempo. Anche Raffaella Mennoia aveva intuito qualcosa, e a raccontarlo è stata proprio lei in una recente diretta Instagram pubblicata dal Vicolo delle News: l’autrice di Uomini e Donne si è detta molto contenta del riavvicinamento e ha raccontato un po’ come l’ha saputo. Direttamente da Giulia ovviamente.

Giulia e Andrea, Raffaella racconta cos’è successo dopo il ritorno di fiamma

“Quando Giulia – ha spiegato la Mennoia – mi ha detto ‘Ti devo dire una cosa’ le ho detto ‘Ti blocco’. In maniera simpatica. Le voglio un gran bene, e voglio anche molto bene ad Andrea. Li ho sempre sentiti”. La separazione tra Andrea e Giulia insomma non ha avuto alcuna influenza sugli altri rapporti. “Ho sempre avuto la mia idea rispetto a questa cosa – ha così proseguito Raffaella –. Mi sono solamente raccomandata con tutti e due di non farsi più del male. Alla fine l’importante è quello… Loro possono rilasciarsi, mettersi insieme altri quattro miliardi di volte, saremo sempre ad ascoltarli… Non è che – ha poi aggiunto – uno può voler bene o meno bene a una persona perché si mette insieme o non si mette insieme a una persona… Non mi interessa proprio questo ragionamento”. Come non essere d’accordo.

News Andrea e Giulia, il consiglio della Mennoia: “Vorrei che servisse”

Non dev’essere stato semplice per Raffaella stare tra due fuochi, soprattutto tra Giulia e Andrea che – come ben sapete – sono due caratteri forti e si erano lasciati per questioni non proprio banali; eppure l’autrice di UeD è riuscita a mantenere il giusto distacco, a non immischiarsi troppo nelle faccende di entrambi e a tutelare il rapporto instaurato. Ora non può che essere felice per questo riavvicinamento, anche se comunque non si è limitata solo a prendere atto del ritorno di fiamma. “Vorrei – ha spiegato la Mennoia – che tutto quello che è successo servisse a tutt’e due per non farsi più del male perché non se lo meritano”. Da amica più che da autrice e redattrice, Raffaella ha insomma cercato di far capire che, qualunque scelta dovessero fare entrambi, dovrebbero sempre mettere alla base di tutto il rispetto. Senz’altro un bel messaggio a una coppia che si è da poco riappacificata.