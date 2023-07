De Lellis, Damante e Visari nello stesso locale: tutti i dettagli

Reunion inaspettata tra Giulia De Lellis, Andrea Damante e la fidanzata di lui, Elisa Visari. Ieri, 3 luglio, infatti, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione secondo la quale tutti e tre si trovavano sullo stesso volo per Mykonos. Ma, non è finita qui. Pare che l’ex tronista e l’influencer si siano poi ritrovati più tardi nello stesso ristorante. Sia la Visari che la De Lellis, infatti, hanno pubblicato delle storie per documentare il loro arrivo sull’isola greca e, tra queste, sono apparse due foto raffiguranti lo stesso locale e con la stessa localizzazione.

Dunque, la coppia nata a Uomini e Donne e che ha fatto sognare tutta Italia continua a rincontrarsi in qualche modo. Ovviamente, ognuno ha passato la serata con la rispettiva compagnia e pare non ci siano stati contatti diretti tra i tre. La storia tra Andrea Damante e Elisa Visari sembra procedere a gonfie vele, dopo la crisi vissuta alcuni mesi fa. Crisi, tra l’altro, che si mormorava fosse dovuta a un riavvicinamento tra Andrea e Giulia. Tuttavia, il gossip era stato prontamente smentito dall’ex corteggiatrice, la quale, invece, ha sempre continuato a fare coppia fissa con il compagno, Carlo Gussali Berretta.

Giulia De Lellis: frecciatina ad Andrea Damante?

Tra l’altro, c’è chi pensa che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne abbia voluto lanciare una frecciatina all’ex fidanzato. “Da queste parti gli shot sono più grandi delle facce umane“, è stata la frase scritta dalla De Lellis per accompagnare la foto scattata proprio nello stesso locale in cui si trovavano Damante e la Visari. Secondo alcuni, Giulia nutrirebbe ancora del risentimento nei confronto dell’ex, dopo la loro storia turbolenta, vissuta tra tira e molla e tradimenti da parte di lui. Per questo, avrebbe colto l’occasione per fare una battuta tagliente.

D’altra parte, invece, in tanti credono che non ci fosse nessun riferimento a Damante e che la storia fosse totalmente casuale. In fondo, la storia tra i due è finita ormai da diversi anni ed entrambi sembrano aver voltato pagina, dopo aver vissuto insieme un amore che entrambi hanno sempre definito molto importante.