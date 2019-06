De Lellis e Cecilia, botta e risposta: interviene Raffaella Mennoia

Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez, botta e risposta: interviene Raffaella Mennoia, questione di ‘altezza’

Negli ultimi giorni Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis si sono punzecchiate. Tutto è iniziato dopo un’intervista rilasciata dall’argentina al settimanale Chi. La modella è stata incalzata sulla tresca amorosa sbocciata tra l’influencer e il pilota di Vasto, che lei conosce molto bene essendo lui stato compagno della sorella Belen. Cecilia, sorprendendo un po’ tutti, ha dichiarato che vede bene i due insieme perché sono entrambi alti “un metro e una banana”. Le sue parole hanno sollevato molte chiacchiere e la replica a stretto giro della De Lellis. Poco fa, sulla questione è intervenuta anche Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi che con Giulia condivide un rapporto di forte stima.

Le parole dell’autrice Raffaella Mennoia a favore di Giulia

“Cosa dico a chi dice che sono alta un metro e una banana? Che è vero, che è la verità. Non si può volere tutto dalla vita. Però sono simpatica”, ha detto Giulia in riferimento alla battuta sull’altezza della Rodriguez. Un’ironia che è molto piaciuta a Raffaella Mennoia che tra le sue Stories Instagram ha scritto: “L’ironia è l’ipotenusa del lato intelligente di una persona. Di base ce l’ha solo chi è all’altezza”. La riflessione è stata accompagnata dal tag Giulia De Lellis. Chiaramente l’autrice di Uomini e Donne, con il gioco di parole sull’altezza, si è riallacciata al botta e risposta tra le due ex gieffine, spezzando una lancia a favore della compagna attuale di Iannone.

Cecilia: “In Italia ho sempre sentito dire questa frase e non è mai morto nessuno”

“Io sono sicura che si troveranno bene, benissimo perché sono della stessa altezza. Anzi, come dite voi qui in Italia, sono alti ‘un metro e una banana’. Precisi precisi“, ha detto Cecilia a Chi, aggiungendo: “Mi prendo la responsabilità di quello che dico. In Italia ho sempre sentito dire questa frase e non è mai morto nessuno. Per me loro sono perfetti insieme anche per questo motivo”.