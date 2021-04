De Grenet: “Ballando con le Stelle il mio show ideale, ma c’è un veto”

Tempo di riflessioni e di progetti per Samantha De Grenet, 50 anni, che ha da poco concluso l’esperienza al Grande Fratello Vip 5. La showgirl, intervistata da Super Guida Tv, ha inoltre parlato del suo futuro sul piccolo schermo, ringraziando Barbara d’Urso e lanciando un appello a Milly Carlucci. Una degli obbiettivi di Samantha è quello di partecipare a Ballando con le Stelle, ma per ora la porta è sbarrata. Motivo? Ci sarebbe un veto imposto dalla padrona di casa relativo ai personaggi che hanno preso parte ai reality. Questo almeno è ciò che afferma la De Grenet.

Per quel che riguarda l’opinione su alcuni dissapori e attriti creatisi all’interno della Casa più spiata d’Italia, Samantha taglia corto e dichiara di non volerne parlare perché ormai il gioco “è finito” e quindi si deve andare avanti. Su una questione, però, si sofferma: il tema Antonella Elia, con la quale si è scontrata in modo molto ruvido durante lo show. In particolare ha fatto riferimento al faccia a faccia in cui la torinese l’ha attaccata sul suo fisico (tra l’altro la De Grenet è reduce da un tumore che le ha provocato un aumento di peso).

“Quello che è accaduto in trasmissione con Antonella Elia è stato un momento di televisione bassissimo. Non ne faccio una questione di genere ma attaccare gratuitamente non è mai bello soprattutto quando a mancare è un reale motivo”, spiega Samantha che aggiunge di comprendere che ogni tanto, sotto stress, si possa andare ‘oltre’; dall’altra parte rimarca che il ruolo della Elia non era quello di “concorrente ma di opinionista” e che quindi avrebbe dovuto calibrarsi in modo differente.

“Il fatto che le donne cerchino di colpire le altre donne sempre sull’aspetto fisico/estetico lo trovo terribile”, ha detto ancora Samantha, ricordando che “dietro ad un’eccessiva magrezza, ad una perdita di capelli ci può essere una storia che non si conosce. Si dovrebbe riflettere di più prima di parlare. Purtroppo le persone che puntano il dito o sono pronte a giudicare fanno molto più rumore di quelle perbene”.

Spazio poi ad un retroscena riguardante il marito che non riteneva il GF Vip un programma adatto per la moglie. “Conoscendomi bene – ha spiegato Samantha – però ha capito che avrei potuto affrontare al meglio anche quell’esperienza. Si è solo molto dispiaciuto quando sono stata attaccata da un’altra donna e si è molto incavolato”.

Chiudendo il capitolo GF Vip, la showgirl ha speso delle parole su Tommaso Zorzi, oggi opinionista dell’Isola dei Famosi, altro reality a cui ha preso parte. Samantha, in riferimento all’influencer milanese, parla di un ragazzo perbene, intelligente e parecchio ironico. “Mi piace molto e mi diverte. Credo che questo sia un ottimo inizio per lui”, ha chiosato.

De Grenet: le dichiarazioni su Barbara d’Urso e l’appello a Milly Carlucci

La 50enne romana ha affrontato poi il tema riguardante il suo futuro in tv, facendo notare che questo è un momento “incerto e difficile”, sia per lei sia per “gli altri colleghi“. L’augurio è che arrivino tempi migliori. Nel frattempo Samantha strizza l’occhio a Barbara d’Urso. “Devo ringraziarla che mi ha preso a cuore invitandomi nei suoi programmi”, sottolinea.

Resta il sogno di partecipare a Ballando con le Stelle. “Sarebbe il mio programma ideale perché imparerei a ballare e poi avrei l’opportunità di lavorare con Milly Carlucci che è una signora della televisione”, dichiara. Il punto è che c’è un grosso ostacolo da vover superare. “Purtroppo – spiega la De Grenet – esiste un veto per coloro che hanno partecipato ai reality. Chissà però che Milly non cambi idea.