De Filippi, il paragone a De Lellis la indispettisce: l’appunto a UeD

Maria De Filippi prende subito le difese di Giulia De Lellis nello studio di Uomini e Donne quando viene fatto un paragone. La padrona di casa non appena sente il nome dell’amatissima ex corteggiatrice accostato a ‘foto in mutante’ fa il suo appunto, mettendo le cose in chiaro. Cos’è successo? Nel corso della puntata in onda il 25 febbraio 2022, siede al centro studio Federico Nicotera con la sua corteggiatrice Carola Carpanella.

La conduttrice fa rivivere ai due la bella esterna che hanno trascorso insieme e in studio sembra esserci un’atmosfera serena. Federico e Carola si scambiano sguardi di complicità e lei si lascia anche andare a importanti dichiarazioni. Ma come accade da sempre, quando l’esterna di una corteggiatrice va bene, le altre ragazze alla corte del tronista si ribellano. In questo caso interviene Alice, la quale ammette che si sta allontanando piano piano da Federico per via dei suoi atteggiamenti. Sa che il loro percorso è a buon punto, ma non riesce a restarsene in silenzio di fronte a questa nuova esterna di Carola.

Federico Nicotera a UeD non crede che Alice si stia davvero allontanando da lui come dice e arrabbiato cita Giulia De Lellis. “Sta cosa che metti foto in mutante ogni due per tre… manco fossi Giulia De Lellis”, afferma infastidito il tronista. Quest’ultimo aggiunge che è una cosa che non gli piace. Maria De Filippi di fronte a questa espressione evita che passi un messaggio sbagliato e prende prontamente le difese di GDL.

“A parte che Giulia fa la pubblicità non è che si mette in mutande!”, dichiara ‘Queen Mary’ senza pensarci due volte e con un’espressione abbastanza infastidita. Non può passare inosservata questa reazione di Maria, che ha a cuore Giulia esattamente come la redazione del programma. Infatti, De Lellis è stata più volte ospite del programma, anche dopo la fine della sua storia d’amore con l’ex tronista Andrea Damante.

Lo scopo di Federico Nicotera non è, però, quello di mettere in cattiva luce Giulia, anzi. Il tronista intende dire altro: “Sì, intendevo questo, che lei se lo può permettere perché fa le pubblicità”.

UeD: Federico Nicotera insegue Alice, Carola delusa

La puntata va avanti con Alice che vuole ora capire a quale foto il tronista si riferisce con questo ‘rimprovero’. La redazione le mostra lo scatto che lei stessa ha condiviso su Instagram. La ragazza fa subito notare che non ci trova nulla di scandaloso. L’immagine non viene mostrata di fronte alle telecamere, ma solo la corteggiatrice ha modo di vederla.

Tra Federico e Alice va avanti un’accesa discussione nel corso della puntata. Nicotera, come fa notare anche Maria, più volte provoca la corteggiatrice, che alla fine decide di lasciare lo studio. Il tronista non perde tempo, lascia sola al centro studio Carola e raggiunge Alice correndo. Mentre Tina Cipollari critica questa reazione, Gianni Sperti sostiene che la corteggiatrice ha fatto più che bene.

Ovviamente Carola non prende bene il gesto di Federico, che a detta sua si comporterebbe con tutte allo stesso modo. Intanto, i telespettatori sembrano essersi parecchio appassionati al percorso di Nicotera. In particolare, sono tanti coloro che sperano che Federico scelga Carola. Le anticipazioni fanno sapere che tra i due è finalmente scattato un bacio durante una delle loro recenti esterne!