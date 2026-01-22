De Filippi a Striscia, i retroscena: “È stato difficile”. Un’idea top, ma giocata male

È arrivato il momento del debutto di Striscia la Notizia 2026, che torna in onda domenica 22 gennaio in prima serata, con l’assist di Maria De Filippi. La regina degli ascolti della televisione italiana, a sorpresa, è stata protagonista della prima fase di questo importante debutto del TG satirico di Antonio Ricci. Quest’ultimo ha raccontato, nei giorni scorsi, che si aspettava di dover corteggiare ‘Queen Mary’ per averla nel programma in occasione del suo ritorno.

Invece, Maria ha subito dato la sua disponibilità e non si è presentata da sola. Prendendo il posto di Brumotti, insieme a Tina Cipollari e Giovannino, la conduttrice degli show più seguiti e amati dal pubblico ha dovuto posizionare la famosa ‘cacca’ finta sui tetti delle auto.

Lo scopo è quello di individuare le macchine che sono parcheggiate nei posti riservati ai disabili in modo ingiusto. Ebbene Maria, Tina e Giovannino sono riusciti a trovare diversi proprietari di auto, non accompagnati da nessun disabile, posteggiate in questi parcheggi. Con gentilezza e simpatia, i tre hanno così posizionato la ‘cacchetta’ sui tetti di queste macchine e parlato con i loro autisti.

Una trovata geniale da parte di Ricci, consapevole del grande affetto che il pubblico di Canale nutre nei confronti di De Filippi. Inoltre, inutile negarlo, c’era grande curiosità di scoprire come sarebbe andato il servizio. E non è finita qui.

Infatti, Maria non ha svolto solo il ruolo di inviata, ma si è poi collegata in diretta, dopo la nuova registrazione della puntata Amici 25, con lo studio di Striscia la Notizia con Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio. Ai due colleghi e al pubblico di Canale 5, ‘Queen Mary’ ha raccontato di aver capito che “fare il mestiere da inviata non è facile”. Per lei “è stato difficile” portare a termine questo compito.

E ha spiegato anche il motivo di tale difficoltà: “Dovevamo arrivare all’improvviso, nasconderci e controllare se avevano messo come si chiama… il tagliandino, ovvero il contrassegno per poter parcheggiare”. A questo punto, Maria ha svelato che con Tina e Giovannino si è preparata per questa missione.

I tre sono arrivati nel parcheggio di un centro commerciale bordo di un van, dove hanno espresso tutte le loro preoccupazioni. De Filippi ha così deciso di mostrare a tutti cos’è accaduto all’interno del mezzo e ha precisato di aver quasi ricevuto repliche pesanti da parte degli automobilisti beccati: “Ci siamo arrivati vicini al vaffan***o”. In questo divertente filmato del dietro le quinte, Tina Cipollari è apparsa preoccupata:

“Mi crea disagio. Ci stanno quelli che ti prendono a parolacce, nonostante siano in difetto. Tu Giovannino stammi vicino. Vedendo lui si inteneriscono. Se vedono me figurati, magari becco uno che mi detesta e mi dice ‘ma vai cicciona’”

Giovannino è apparso, invece, più tranquillo, pronto a tutto pur di portare a termine la sua missione. Alla fine, tutto è andato per il meglio, ma il pubblico crede che Striscia la Notizia si sia giocato male questa occasione. I telespettatori credono, infatti, che Maria fosse il pezzo forte di questa prima puntata e che non avrebbero dovuto giocarsi subito questa carta, in modo da aumentare lo share e portare il pubblico a seguire fino al suo servizio. Invece, la puntata parte proprio da De Filippi e molti potrebbero aver cambiato canale.