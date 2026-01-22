Amici 25 anticipazioni: l’allievo che scavalca tutti con standing ovation, chi è in sfida

La puntata di Amici 25 che andrà in onda domenica 25 gennaio 2026 è stata registrata oggi. In studio hanno svolto il ruolo di giudici per il canto Nina Zilli, Nicolò De Devitiis e Adriano Pennino. Invece, si è occupato del ballo Garrison Rochelle. Ospiti della puntata sono stati i Modà con Bianca Atzei e anche Senza Cri, ex allieva del talent show. Va segnalato che Valentina non ha preso parte alla registrazione. Dunque, la pausa della cantante, che eccezionalmente Maria De Filippi le ha concesso per capire cosa fare del suo futuro, continua.

Anticipazioni Amici 25 gennaio, le classifiche: chi è in sfida, il pubblico ama Opi

Nuove classifiche di canto e di ballo, che ha portato in sfida: Angie, Caterina, Alex e Maria Rosaria. Secondo le anticipazioni di SuperGuidaTv, durante la gara, c’è stata una standing ovation per Opi, con il pubblico presente in piedi, mentre si esibiva con Portami via di Fabrizio Moro. Nonostante ciò, il cantante che si trova in conflitto con la sua insegnante, Anna Pettinelli, si è classificato quinto per i giudici. Invece, nella nuova classifica di inediti fatta dal pubblico, Opi si è guadagnato il secondo posto, piazzandosi subito dopo Riccardo.

Classifica gara canto

Elena e Michele Gard Riccardo Plasma Opi Caterina e Lorenzo Angie

Classifica gara ballo

Simone Kiara Emiliano Giulia Alex e Alessio Maria Rosaria

Amici 25 registrazione: nessun particolare colpo di scena

Non ci sono state grandi liti nella registrazione di oggi, fatta eccezione per una discussione nata tra Alessandra Celentano e Garrison. Quest’ultimo non è rimasto colpito dall’esibizione di Maria Rosaria, tanto che l’ha piazzata nell’ultima posizione della classifica di ballo. La Celentano ha prontamente preso le difese della sua allieva, dicendosi convinta del fatto che la ballerina abbia infastidito Garrison per via della sua altezza.

Maria De Filippi ha poi mandato in onda un filmato in cui è stato possibile ascoltare Elena parlare della maestra, ammettendo che “le fa uno strano effetto”. In particolare, ciò accade da quando l’ha vista entrare da una porta nella penombra. Bianca Atzei era presente in studio durante la messa in onda del video e ha confessato di provare questo strano effetto con la sua professoressa di pianoforte del conservatorio.