Amici 25 anticipazioni: Opi si ribella e De Filippi incastra Pettinelli

Oggi pomeriggio è stata registrata la puntata di Amici 25 che va in onda domenica 18 gennaio 2026. A prendere parte alla registrazione come giudici sono stati Brunori Sas per la gara di canto e Rossella Brescia per quella di ballo. L’ospite della puntata è stato, invece, Mida, il quale si è esibito con il suo nuovo inedito. Al centro di tutto, però, c’è stato un momento particolare, che ha visto Opi e Pettinelli in un confronto molto importante.

Amici 25 nuova registrazione: Opi e Anna Pettinelli sempre più distanti

La nuova registrazione, come riporta SuperGuidaTv, è iniziata con un confronto tra Opi e Anna Pettinelli, attraverso un video già andato in onda con il Daytime. Nel filmato, il cantante piange e dice di non fidarsi più della sua maestra. Tra i due c’è stato poi un chiarimento, ma oggi in studio Opi non è apparso convinto. Per tale motivo, Maria De Filippi è intervenuta per capire cosa c’è che non va. Lui ha spiegato cosa lo porta a non essere sereno e ha dichiarato di voler capire come andrà con il tempo.

La conduttrice ha preso le difese dell’allievo, facendo notare che la Pettinelli l’ha fatto esibire con una canzone che lui non aveva inserito nella sua lista, arrivando in basso in classifica. Mentre Anna ha continuato a restare nella sua posizione, ritenendo che il cantante dovrebbe fidarsi di lui, quest’ultimo ha ammesso di non avere più fiducia soprattutto dopo la spiazzante eliminazione di Flavia.

Anticipazioni puntata 18 gennaio 2026: classifiche e chi è in sfida

Nessuna sfida per gli allievi, in quanto sono state svolte nei giorni precedenti e mandate in onda con i Daytime. Lorenzo, Valentina e Pierpaolo, dunque, hanno partecipato alla registrazione senza maglia rossa. Al contrario, va precisato che Paola si trovava in sfida, ma è stata eliminata direttamente da Veronica Peparini. Con le nuove classifiche di canto e ballo sono ora in sfida: Pierpaolo, Maria Rosaria, Valentina e Angie. Questa volta anche i professori, in vista del Serale, hanno fatto le loro classifiche.

Classifica gara canto per Brunori Sas

Plasma e Gard Opi Michele Elena Riccardo Caterina Valentina e Lorenzo Angie

Per i professori meritavano di essere nelle ultime posizioni:

Pettinelli – Plasma

Cuccarini – Caterina

Zerbi – Lorenzo

I tre si sono dovuti esibire e sono iniziate delle liti tra i professori.

Classifica gara ballo secondo Rossella Brescia

Emiliano Kiara Alex, Alessio e Pierpaolo Maria Rosaria

Ultimi posti per i professori: