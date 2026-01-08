Anticipazioni Amici 25, due eliminazioni a sorpresa: chi ha lasciato la scuola

Nuovo anno e nuove anticipazioni di Amici di Maria De Filippi. Il talent show tornerà in onda domenica 11 gennaio 2026 su Canale 5, come al solito dalle 14 alle 16. Nelle scorse ore è stata registrata la puntata che verrà trasmessa il prossimo giorno festivo. E non sono mancate le sorprese: due allieve sono state eliminate. A raccontare i retroscena di quel che è accaduto in studio è il portale SuperGuidaTv.

Anticipazioni di Amici 25, eliminate Anna e Flavia

Tra gli ospiti si sono visti Mara Sattei e Nicolo Filippucci. La puntata è cominciata con la sfida di ballo per l’eliminazione che ha avuto come protagoniste Anna e una nuova aspirante allieva di nome Kiara. Quest’ultima, che si è esibita sulle note di Goreki, ha avuto la meglio; Anna, che ha ballato Demons, si è così ritrovata fuori dai giochi. La sua avventura nel talent si è quindi conclusa. A giudicare è stato Andrea Alemanno di World of Dance Italy.

L’altra allieva a essere stata lasciata a casa è Flavia, la quale ha prima riottenuto la maglia, ma poi è stata eliminata durante la gara cover da Anna Pettinelli. La scelta della professoressa ha generato una forte discussione tra i docenti. Plasma, scosso e provato dall’epilogo dell’avventura di Flavia, ha lasciato lo studio insieme alla giovane.

In un’altra sfida di canto (che sarà trasmessa nel daytime di lunedì 12 gennaio), si sono scontrati Riccardo e la sfidante Spinosa. Il ragazzo ha intonato Ci vorrebbe il mare di Marco Masini, la giovane Devastante di Olly.

Gara canto: la classifica

Per quel che riguarda la gara di canto, ecco la classifica al termine delle esibizioni:

Michele Gard Plasma Caterina Angie ed Elena Valentina Opi Lorenzo

La classifica della gara di ballo

Per quel che riguarda la gara di ballo, ecco la classifica al termine delle esibizioni:

Kiara Emiliano e Alessio Alex Maria Rosaria Giorgia Pierpaolo Paola

Dopo la gara Maria Rosaria ha saputo di rischiare il posto e che potrebbe essere sostituita da Maddalena. Entrambe si sono esibite su un assolo dimostrato da Alessia. Alessandra Celentano ha detto di volersi prendere del tempo per decidere su quale allieva puntare, aggiungendo che quel che ha fatto vedere Maddalena durante la settimana le è piaciuta molto.