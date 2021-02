Daydreamer anticipazioni 3 febbraio: Can e Sanem presto sposi

Daydreamer – Le ali del sogno torna mercoledì 3 febbraio 2021 con un nuovo imperdibile appuntamento alle 16,35 circa su Canale 5, subito dopo la fascia giornaliera del talent show Amici. La soap turca continua a macerare successi, puntata dopo puntata, anche grazie alla presenza dell’attore Can Yaman.

Nel corso della nuova puntata della dizi turca i colpi di scena non mancheranno. Gli occhi saranno puntati su Divit, il capo della Fikri Harika, che fa un gesto inaspettato, spiazzando Sanem e lasciando a bocca aperta tutti. Ma non è tutto perché protagonista di questo appuntamento sarà anche Leyla.

La sorella di Sanem, infatti, si mette a confronto con i suoi sentimenti nei confronti di Osman. Leyla si sente intrappolata nella storia d’amore con l’ex macellaio del quartiere, oggi diventato un aitante e seguitissimo attore. La giovane Aydin non riesce più a fingere un trasporto che in realtà non c’è.

Le anticipazioni rivelano che la sorella di Sanem nella puntata di mercoledì 3 febbraio prende una decisione senza precedenti, cioè quella di terminare la sua relazione con il fratello di Ayhan. Durante la festa a casa di Divit comunica quindi la sua decisione ai genitori, temendo una loro reazione.

Mevkibe e Nihat sono, infatti, molto affezionati a Osman, che hanno visto crescere e considerano come un terzo figlio. Ma al cuor non si comanda, quindi comprendono le motivazioni della loro primogenita. Meglio un cuore spezzato oggi, che una vita da infelici dopo. Durante la festa per il compleanno di Can la famiglia Aydin riscuote un grande successo.

Il tentativo di Huma di mettere ancora una volta in difficoltà la famiglia Aydin è quindi stato neutralizzato. La semplicità, l’umanità, la schiettezza di Mevkibe e Nihat conquistano tutti i presenti. A riscuotere un certo successo è anche Muzzafer, che si fa subito riconoscere per il suo modo di fare estroso e bizzarro.

Il giovane arriva alla festa con un vassoio di kofte vegetariane, una variante del piatto tradizionale turco che riscontra un grande successo tra gli ospiti. Ad apprezzare particolarmente il giovane Muzo è anche Gulen. I due si intrattengono infatti in giardino a parlare e tra loro sembra nascere un’intesa.

Durante i festeggiamenti per Can, Leyla rivela a Emre di aver lasciato Osman. La notizia, neanche a dirlo, rende molto felice il minore dei fratelli Divit. Cosa farà ora il secondogenito di Aziz? Ci riproverà con Leyla? Se ancora non conosciamo bene le intenzioni di Emre, di sicuro durante la puntata del 3 febbraio di Daydreamer si palesano quelle di Can che, davanti a tutti i suoi ospiti, chiede ufficialmente la mano di Sanem.