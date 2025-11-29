Daytime Grande Fratello cancellato, Nuzzi accorciato: scelta drastica di Mediaset, i motivi

Tempo di aggiustamenti per quel che riguarda il palinsesto di Canale 5. Brutte sorprese per Gianluigi Nuzzi, conduttore di Dentro la Notizia, il quale vedrà sforbiciato di non poco il suo talk. Brutte notizie anche per il Grande Fratello a cui verrà addirittura cancellata la messa in onda del daytime del tardo pomeriggio, quella finora trasmessa intorno alle 18.30. Perché tali modifiche? Perché Mediaset vuole puntare di più su uno dei suoi pezzi forti, la soap opera turca La Forza di una Donna. La fiction sta raccogliendo ottimi numeri. Esplosa quest’estate, ha continuato a macinare ascolti tv. I piani alti di Cologno Monzese hanno così deciso di darle più spazio. A farne le spese i già citati Dentro la Notizia e Il Grande Fratello.

La Forza di una Donna al posto di Nuzzi e del Grande Fratello

Dall’1 dicembre, la serie La Forza di una Donna sarà proposta con un doppio appuntamento, dal lunedì al venerdì, su Canale 5. Ciò significa che andrà in onda sull’ammiraglia Mediaset dalle 16.05 alle 16.25 e dalle 18.10 alle 18.45. Nuzzi, quindi, non chiuderà più i battenti poco dopo le 18.30, ma alle 18.10. Un taglio di oltre 20 minuti, non proprio un dettaglio da poco. Il day time del GF verrà persino cassato definitivamente.

Le speranze dei dirigenti del Biscione sono che la soap turca ottenga ascolti più alti dei due programmi sforbiciati. Se così fosse, ne beneficerebbe la fascia preserale, vale a dire quella in cui è attualmente piazzato Avanti un altro!. Successivamente, il quiz show di Paolo Bonolis cederà il timone a Caduta Libera (la nuova stagione sarà condotta da Max Giusti che sostituirà Gerry Scotti).

La scelta di Mediaset, almeno sulla carta, appare più che sensata visto che sia Dentro la Notizia sia il daytime del Grande Fratello, sul fronte Auditel, sono in affanno (il reality show, tra l’altro, dovrebbe chiudere definitivamente i battenti già a dicembre alla luce dei tutt’altro che brillanti ascolti delle puntate proposte in prime time). La Forza di una Donna, se dovesse rispettare le aspettative, fungerebbe da traino prima a Bonolis e poi a Giusti.