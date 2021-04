Daydreamer rivista, il numero di aprile: prezzo, regalo e contenuti

By

Il magazine ufficiale della soap opera prodotta dalla Gold Film con protagonista Can Yaman è disponibile in edicola dal 6 aprile, riservando ai lettori tante novità e curiosità.

La rivista ufficiale dedicata alla popolare soap opera con protagonista Can Yaman, Daydreamer Magazine, è disponibile in edicola e nei corner riviste della grande distribuzione a partire da martedì 6 aprile 2021. Sono tante le curiosità, le interviste esclusive ai personaggi della serie tv turca e le curiosità. Ai lettori è riservato anche un omaggio, il tutto ad un prezzo imperdibile.

Tra le sorprese riservati ai fan di Erkenci Kus (questo è infatti il titolo originario della soap opera turca) ci saranno anche le anticipazioni sul sequel della narrazione. La storia d’amore tra Can Divit e Sanem Aydin è destinata a nuovi colpi di scena e di eventi emozionanti che catalizzeranno l’attenzione del pubblico televisivo.

Occhi puntati quindi sulle vicende delle famiglie Aydin e quella dei Divit. Dal comunicato che si legge sul portale web Mediaset Play anche in questo nuovo numero di Daydreamer magazine non mancheranno delle interviste con alcuni attori della soap. A rilasciare alcune dichiarazioni alla rivista sono state stavolta due attrici, Sevcan Yasar e Sibel Sisman.

La bella Sevcan interpreta in Daydreamer – Le ali del sogno il ruolo della perfida Aylin. L’ex fidanzata di Emre che nella prima stagione della soap opera cerca di manipolare il giovane Divit e convincerlo a tramare contro la sua stessa famiglia. Il ruolo di Aylin è quindi quello di una donna dura e senza scrupoli.

Cosa diversa invece per il ruolo interpretato da Sibel Sisman, che interpreta il personaggio di Guliz. La giovane impiegata della Fikri Harika, amica di Sanem e Cey Cey, la cui peculiarità è quella di impicciarsi degli affari degli altri. Un’attitudine che la porta spesso a creare delle situazioni complicate ed imbarazzanti.

Il profumo di Sanem

Questo mese ai lettori della rivista è data la possibilità di acquistare insieme alla copia del magazine anche il profumo ‘Daydreamer’. Un eau de toilette il cui bouquet è ispirato proprio al profumo creato da Sanem con il giglio selvatico trovato nei boschi di Istanbul. Una fragranza unica che sin da subito ha fatto impazzire Can e unito l’uomo alla giovane copywriter.

Questo è l’ultimo dei regali pensati dalla rivista per i propri lettori. Articoli speciali che il magazine ha voluto realizzare appositamente per il suo pubblico. Con la cifra di 14,99 euro si potranno avere quindi sia la rivista che il profumo. All’interno della rivista ci saranno anche 4 poster. Il prezzo per la sola rivista è invece di 3,99 euro.

Si ricorda che il giornale dedicato alla popolare serie tv turca con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir è pubblicato da Fivestore, marchio per le iniziative editoriali Mediaset, su licenza della Gold Film, casa di produzione della serie tv.