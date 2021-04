Daydreamer anticipazioni 6 aprile: il colpo di testa di Leyla e Emre

Sorpreso e compiaciuto dalle abilità canore della moglie, il fratello di Can convince Leyla a lasciare il lavoro per dedicarsi solamente alla musica.

Daydreamer – le ali del sogno torna con un nuovo appuntamento martedì 6 aprile 2021 alle 16,40 circa su Canale 5. La programmazione della popolare soap opera turca con protagonista Can Yaman ha visto più di un cambiamento. Dal 25 gennaio Erkenci Kus è messa in onda solo nella fascia pomeridiana dal lunedì al venerdì dalle 16,40 circa alle 17,10.

Nel nuovo episodio della serie tv tanto acclamata dal pubblico televisivo italiano, Emre scopre un lato di Leyla inaspettato e sconosciuto fino a quel momento. Se Sanem è un’abile scrittrice e profumiera, anche Leyla possiede delle qualità nascoste. La primogenita di NIhat e Mekvibe è infatti un’abile cantante.

Le doti canore di Leyla colpiscono profondamente il marito, che la stimola a trovare la sua strada in questo campo. Impegnarsi seriamente in questa attività però mette inevitabilmente la sorella di Sanem davanti ad un bivio; una scelta inevitabile tra il proseguire con il suo lavoro da ragioniera oppure abbracciare un nuovo percorso.

Dopo le insistenze di Emre, Leyla rinuncia a tutte le sue sicurezze per mettersi in gioco. Nel frattempo Mekvibe si allontana da Istanbul per accudire l’anziano padre malato. L’assenza della donna porta Nihat a delle sregolatezze alimentari. Il padre di Sanem, infatti, ha una predilezione per il cibo, a cui non riesce proprio a resistere.

Emre e Leyla comunicano a Nihat la loro decisione di rinunciare ai rispettivi lavori per incominciare una nuova avventura lavorativa nel mondo della musica. L’uomo rimane senza parole e cerca conforto nel cibo. Presto però il marito di Mekvibe si sente male e viene immediatamente portato in ospedale.

La situazione però non viene immediatamente riferita a Sanem, che ignara prosegue con la campagna pubblicitaria. La progettazione e le riprese dello spot delle creme offre a Can e alla scrittrice l’occasione di avvicinarsi sempre più. Tra i due ormai torna a farsi presente l’alchimia che li ha sempre legati.

Nel frattempo anche tra Muzo e Deniz si instaura una bella amicizia e un feeling, che fa ben sperare per un futuro di coppia. Da quando l’editore sembra sia uscito fuori di scena, l’armonia sembra tornata alla tenuta. Ma questa è purtroppo una serenità apparente, perché nuovi colpi di scena sono destinati a movimentare il sequel della narrazione.

Per conoscere come va a finire non rimane che guardare la puntata di Daydreamer – le ali del sogno martedì 6 aprile 2021 alle 15,40 circa sulla rete ammiraglia del Biscione, subito dopo le fasce pomeridiane di Amici e de L’isola dei famosi. Per chi non potesse collegarsi a quell’ora, è possibile rivedere tutte le puntate in streaming sul portale web Mediaset Play.