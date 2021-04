Daydreamer anticipazioni dal 5 al 9 aprile 2021

Can e Sanem si occupano della scelta dei costumi del nuovo spot pubblicitario per le creme, mentre Nihat ha un malore causato anche da una spiacevole notizia.

Daydreamer – Le ali del sogno torna da lunedì 5 a venerdì 9 aprile alle 16,45 circa su Canale 5 con nuovi emozionanti appuntamenti. La storia d’amore tra Can Divit e Sanem Aydin continua a tenere banco e catalizzare l’attenzione del pubblico televisivo. Per le fan di Erkenci Kus (questo è il titolo originario della soap) ecco un’anticipazione delle trame delle prossime puntate.

Lunedì 5 aprile

La signorina Deren gestisce e coordina con grande abilità tutta la campagna pubblicitaria per le creme. Durante una riunione, la direttrice della Fikri Harika sollecita Sanem ad andare in città per scegliere i costumi per le riprese. Inizialmente la giovane scrittrice si rifiuta in virtà del fatto che ancora la città le rievoca dei brutti ricordi.

Alla riunione sopraggiunge Can, che coinvolge la Aydin nella scelta dei costumi per le riprese. La ragazza è quindi costretta ad andare insieme a lui in città per la scelta degli abiti da far indossare agli attori dello spot.

Martedì 6 aprile

Il secondogenito di Aziz, Emre, non si trova bene al lavoro. Passare dai vertici aziendali della Fikri Harika a semplice venditore di macchine non è certo facile. Il giovane, infatti, nonostante le sue grandi abilità è frustrato perché non riesce a trovare una collazione professionale adeguata alle sue capacità.

Da qui la decisione di lasciare il lavoro. Ma non è tutto. Il fratello di Can, infatti, considerate le grandi ed inaspettate abilità al canto di Leyla, convince la moglie a fare altrettanto.

Mercoledì 7 aprile

Mekvibe lascia Istanbul per andare ad assistere il padre malato. Nihat rimane quindi al quartiere da solo. L’uomo però trova nel cibo la sua massima consolazione. A causa della sregolatezza alimentare, dopo aver scoperto della decisione di Emre e di Leyla di abbandonare il lavoro, Nihat si sente male.

Giovedì 8 aprile

Yigit è intenzionato più che mai a non far decollare la società delle creme di Sanem. Il giovane editore, infatti, vuole che la ragazza si concentri solo sui libri e lasci per sempre Can. Il perverso e folle progetto del fratello di Polen trova in Cemal un valido alleato. I due si mettono d’accordo con un giovane, che denuncia la società di Sanem dopo aver utilizzato le sue creme ed aver avuto una reazione allergica.

Venerdì 9 aprile

La Fikri Harika ottiene un lavoro da parte del Club della vela. Per espletare meglio il progetto, i componenti dell’agenzia pubblicitaria sono chiamati a fare una sorta di test. Tra le domande anche quelle relative alle caratteristiche ideali che dovrebbe avere il proprio partner ideale.