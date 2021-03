Daydreamer anticipazioni 29 marzo: lo scherzo di Can a Sanem

Dopo i festeggiamenti per la nascita della nuova società di creme, Can e Sanem si confrontano sul loro futuro da soci. La scrittrice perde qualcosa di molto importante.

L’affascinante Can Yaman, già protagonista di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, torna ad impersonare il ruolo di Can Divit in un nuovo episodio di Daydreamer – Le ali del sogno lunedì 29 marzo alle 16,40 circa su Canale 5. Nel corso del nuovo appuntamento il fotografo fa un simpatico scherzo alla sua amata, mettendola in crisi.

Durante la festa per festeggiare la creazione della nuova società di creme, il fotografo e la scrittrice si scambiamo sguardi intensi. Sanem sorprende tutti nell’aver preparato un banchetto succulento. Grazie alla sua memoria fotografica, infatti, le basta poco per rifare delle pietanze straordinarie.

Alla festicciola sono presenti anche Emre e Leyla. Quest’ultima è piacevolmente sorpresa nel vedere la sorella così felice. Una cosa che non capitava da un anno. La figlia maggiore di Mekvibe quindi decide di avvicinare Can per strappargli un’importante promessa, cioè quella che non andrà mai più via da Istanbul.

Divit la rassicura in merito, ormai ha capito dov’è il suo posto. Dopo che tutti gli invitati sono andati via, Sanem scrive qualche pagina sul suo diario, per poi addormentarsi. Nel frattempo Can, dopo aver letto alcune pagine del libro della Aydin, decide di andare da lei, ma la trova dormiente sull’amaca.

Nel modo di coprirla con una coperta, Can si accorge che Sanem ha attaccato il loro anello di fidanzamento ad una collana che indossa. La cosa lo commuove, ma al contempo decide di prenderlo. La scrittrice si sveglia e vede Can davanti a sé. I due parlano del loro futuro da soci, ma anche se c’è qualcosa del loro passato che ancora tengono conservato.

Sanem nega di avere ancora conservato qualcosa del passato con Can. Il fotografo, dopo aver aspettato che la Aydin si riaddormentasse, torna dalla scrittrice e le sfila la collana con l’anello. Il giorno dopo la giovane si accorge della perdita dell’oggetto a lei tanto caro ed esce letteralmente fuori di testa.

Sanem cerca l’anello in ogni luogo, senza ovviamente alcun risultato. Gli amici della giovane incominciano a pensar male, mentre Can se la ride di gusto. Nel frattempo Emre cerca di confortare Leyla ed aiutarla a superare lo stress da superlavoro. I soldi scarseggiano e la coppia deve lavorare per non pesare ulteriormente sui genitori della Aydin.

Per sapere come prosegue la narrazione della storia d’amore tra Sanem e Can non rimane quindi che collegarsi lunedì 29 marzo 2021 alle 16,40 circa su Canale 5. Per chi non potesse seguire la puntata a quell’ora, può tranquillamente seguirla in streaming, anche in un secondo momento, collegandosi al portale web Mediaset Play.

Sullo stesso portale è possibile vedere anche tutte le puntate dell’altra soap opera con protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel, Bitter – Sweet Ingredienti d’amore, che ha registrato un grande favore di pubblico negli anni passati.