Daydreamer anticipazioni dal 29 marzo al 2 aprile 2021

La popolare soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno torna da lunedì 29 marzo 2021 a venerdì 2 aprile con nuovi emozionanti appuntamenti sempre in daytime dalle 16,40 circa su Canale 5. Sono tanti i colpi di scena e gli eventi inaspettati che terranno i telespettatori senza fiato nel corso delle prossime puntate.

Lunedì 29 marzo

Per festeggiare la nascita della nuova società, Deren organizza un party alla tenuta. Durante la festa Can e Sanem hanno modo di confrontarsi anche su quello che sarà il loro futuro da soci. Leyla strappa a Divit una solenne promessa, cioè quella che non vada mai più via da Istanbul e da sua sorella.

Martedì 30 marzo

Dopo aver letto qualche pagina del libro di Sanem, Can decide di tornare a casa della scrittrice per parlarle, ma la trova addormentata sull’amaca in giardino. Mentre la copre con una coperta, vede che la sua amata indossa una collana con attaccato il loro anello di fidanzamento.

Con grande abilità e destrezza glielo sottrae. L’indomani Sanem si accorge di aver perso l’anello e lo cerca senza sosta, disturbando non poco il lavoro del resto della compagnia, che ora la crede di nuovo fuori di testa.

Mercoledì 31 marzo

La nuova società di creme ha bisogno di farsi conoscere dal grande pubblico. I ragazzi decidono quindi di registrare un breve spot pubblicitario con tema Cleopatra. Sanem ha una grande intuizione: la signorina Deren impersonerà il ruolo del celebre personaggio storico, tanto evocato anche per la sua bellezza e la morbidissima pelle.

Dopo le prime ritrosie, Deren accetta, anche se non è completamente convinta di fare da attrice. Solitamente, infatti la donna si è sempre trovata dall’altra parte della telecamera, dirigendo il lavoro degli altri.

Giovedì 1 aprile

Passano i giorni, ma Sanem continua strenuamente la ricerca della sua collana. Nel mentre Huma convince Mekvibe a prestare maggiore attenzione al suo aspetto fisico. La mamma di Sanem, infatti, non ha mai dato molto seguito a questo tipo di cose, ma prende la decisione che è giunto il momento di un cambiamento.

Huma la porta a far compere e Mekvibe incomincia ad assumere non solo lo stesso aspetto della sua consuocera, ma anche gli stessi modi di fare. Una cosa che viene notata anche dagli abitanti del quartiere. Nel frattempo Emre combatte con lo stress lavorativo di Leyla, sempre più impegnata nella sua carriera.

Venerdì 2 aprile

Can e Sanem si ritrovano a casa di Aziz per parlare delle foto da realizzare per la campagna pubblicitaria e con escamotage chiede alla scrittrice come stia andando la ricerca della sua collana. Da questo momento la Aydin comprende chi le ha sottratto la sua collana, quindi escogita un piano per riaverla.