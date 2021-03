Daydreamer anticipazioni 26 marzo: Can e Sanem diventano soci

Sanem e i suoi amici decidono di creare una nuova società per le creme, ma non hanno i soldi per affrontare le prime spese. Can propone di finanziare l’operazione e la Aydin gli chiede di diventare socio.

La serie tv Daydreamer – Le ali del sogno, con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir, torna con un nuovo imperdibile appuntamento venerdì 25 marzo 2021 alle 16,40 circa su Canale 5. Sanem, sollecitata dai suoi amici, decide di creare una sua società di produzione di creme, ma per far ciò ha bisogno di molto capitale.

Huma riceve la visita di Can. Il fotografo è molto adirato con la madre, che per tutto questo tempo gli ha tenuto segreto di vedersi con Yigit. Divit chiede spiegazioni circa il loro rapporto e la donna gli risponde che, da quando è andata via Polen, l’editore è solo a Istanbul, quindi se ne sente responsabile.

Appena Huma se ne va, la dark lady avverte Yigit del confronto con il figlio; inoltre, lo avvisa del fatto che Can ha scoperto tutto circa il loro rapporto. A casa dell’ex moglie di Aziz arriva un pacchetto molto grande e pesate: un’anguria scolpita. Chi lo ha mandato? Nel mentre alla fattoria Deren chiede un incontro urgente con il resto della compagnia.

Durante la riunione, Deren comunica ai colleghi della Fikri Harika, che un cliente ha fatto un ordine importante delle creme di Sanem. La scrittrice però dice che non solo non riesce a prepararle tutte da sola, ma che non ha neanche i soldi per poter creare dal nulla una società. Ma anche in questo caso Can le va in contro, proponendo di finanziare la sua attività.

La ragazza inizialmente non accetta il prestito, proponendo a Can di diventare suo socio in affari. Il fotografo accetta di buon grado. Per festeggiare l’evento i ragazzi organizzano una bella festa alla tenuta. Durante la serata Leyla parla con Can in modo schietto e diretto, dicendogli di non vedere sua sorella così felice da molto tempo.

Ma non è tutto, poiché Leyla chiosa chiedendo a Can di non andare più via, qualsiasi cosa accada. Divit la rassicura in merito. Finita la festa, gli ospiti vanno a casa e Sanem si addormenta sull’amaca. Can torna indietro e mentre copre Sanem con una coperta, si accorge che la ragazza ha legato ad una catena che porta al collo l’anello del loro fidanzamento.

Sanem si sveglia all’improvviso e trova Can che la guarda fisso negli occhi. Per sapere come va a finire non rimane che collegarsi venerdì 26 marzo 2021 alle 16,40 circa su Canale 5. In alternativa è possibile rivedere la puntata in streaming sulla piattaforma digitale Mediaset Play.