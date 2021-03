Daydreamer anticipazioni dal 22 al 26 marzo 2021

La soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno torna da lunedì 22 a venerdì 26 marzo con nuovi emozionanti episodi. Il sequel della narrazione della romantica storia d’amore di Can e Sanem si fa sempre più intenso, riservando al telespettatore più di un inaspettato colpo di scena.

Lunedì 22 marzo

Per Can e Sanem è giunto il momento delle confessioni. La forzata permanenza in barca ha portato i due ragazzi a raccontarsi a cuore aperto, ma soprattutto a capire meglio le ragioni e le rinunce fatte durante l’ultimo anno. Sanem si scusa con Can per averlo voluto cambiare, tenerlo legato a sé quando in realtà lui è un uomo vocato alla libertà. Anche il fotografo si scusa con la scrittrice e i due finalmente si riconciliano.

Martedì 23 marzo

Mentre Deren, Muzo e CeyCey sono intenti a preparare le creme, arriva la polizia alla tenuta con un mandato di arresto. Gli amici di Sanem sono quindi portati alla centrale e chiusi in galera. Bulut riesce però a trovare le prove per dimostrare la loro innocenza, quindi li tira fuori dal carcere.

Mercoledì 24 marzo

Ritornati alla tenuta, Can e Sanem apprendono di quanto accaduto ai loro amici. La scrittrice è distrutta perché ha messo tutto il suo impegno e l’anima nella produzione delle sue creme. La polizia ha emanato un ordine di sospensione della produzione, quindi fino a quando non si riesce a far chiarezza sul caso, lei non può proseguire la sua produzione. Nel frattempo Cemal prosegue col produrre le creme di Sanem, con una sua etichetta.

Giovedì 25 marzo

Emre non riesce a trovare un lavoro. Il giovane però si propone come venditore in un autosalone di lusso. Dopo averlo riconosciuto, i proprietari rappresentano le loro titubanze. Il giovane infatti è sicuramente un volto molto conosciuto ad Istanbul, l’agio e la ricchezza a cui è stato abituato fino a quel momento cozzano non poco con l’umiltà che impone il suo nuovo ruolo.

Venerdì 26 marzo

Gli amici della Fikri Harika arrivano alla conclusione che le creme di Sanem hanno un grande potenziale, quindi è necessario meglio organizzarsi. Insieme alla scrittrice decidono quindi di creare una nuova società. Can si propone di finanziarla con i soldi della vendita della barca. Dopo un iniziale tentennamento, la Aydin accetta a patto che Divit diventi suo socio. Il fotografo accetta di buon grado.

L’appuntamento con Can Yaman e Demet Ozdemir e Daydreamer – Le ali del sogno è quindi per lunedì 22 marzo 2021 dalle 16,40 circa su Canale 5, in alternativa i telespettatori e appassionati della fiction turca, potranno rivedere tutte le puntate in streaming collegandosi alla piattaforma digitale Mediaset Play.