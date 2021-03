Daydreamer anticipazioni 18 marzo: Can sequestra Sanem

Deren e Bulut si rendono conto che non ci sono più creme, quindi decidono di produrle mentre la scrittrice è bloccata in barca con Can.

Can Yaman e Demet Ozdemir tornano nei panni rispettivamente di Can Divit e Sanem Aydin nella nuova puntata di Daydreamer – Le ali del sogno, in onda giovedì 18 marzo alle 16,30 su Canale 5. La soap opera turca tiene ancora banco e registra dei dati di ascolto ragguardevoli, superando il 20% di share giornaliero.

Can condivide con Aziz ed Emre la decisione di vendere la sua barca per aiutare il fratello a mettere su casa e non solo. Insomma, il fotografo vuole fare la sua parte, visto che Emre un anno prima diede fondo a tutti i suoi averi per pagare i debiti della Fikri Harika. Nel frattempo Sanem va ad un incontro di lavoro con Yigit.

L’editore non ha perso le speranze e tenta ancora una volta di chiedere la mano di Sanem. La giovane scrittrice stavolta è visibilmente infastidita ed adirata per l’insistenza del suo capo, che considera solo e soltanto un amico. La Aydin torna alla tenuta, ma non trovando Can a casa, teme che il fotografo sia andato di nuovo via.

Dopo aver telefonato a Leyla, Sanem scopre dove si trova Can e lo raggiunge. Dopo essere salita a bordo della barca di Divit, Can decide di ‘sequestrare’ la sua amata, impedendole non solo di scendere, ma anche di contattare altre persone. I due sono così obbligati a confrontarsi, senza poter fuggire via.

Dopo una battuta di pesca e un pranzo, i due si confrontano e si parlano a cuore aperto. Sanem rivela le sue rinunce, mentre Can racconta del suo dolore e del periodo passato in navigazione. Un momento di grande intimità che porta i due ragazzi a riavvicinarsi sempre più. Nel frattempo alla tenuta Bulut e Deren prendono un’importante decisione.

Le creme profumate di Sanem fanno impazzire tutti e gli ordini aumentano. Bulut però si rende conto che non ci sono abbastanza creme, quindi insieme a Deren e agli altri amici decidono di seguire le indicazioni scritte nei quaderni di Sanem per produrre nuove creme. Ci riusciranno?

Anche se non riescono a produrre delle creme perfette come quelle della Aydin, la necessità di nuove creme li porta comunque a condividere un progetto insieme, quindi a sentirsi una parte di un nuovo tutto. Bulut e Deren sembrano aver una bella intesa, anche se hanno dei caratteri completamente opposti.

