Daydreamer anticipazioni dal 15 al 19 marzo 2021

Daydreamer – Le ali del sogno torna con nuovi imperdibili appuntamenti da lunedì 15 a venerdì 19 marzo 2021 alle 16,35 circa su Canale 5. Il sequel della narrazione della popolare soap opera turca si fa sempre più emozionante, tra voglia di maternità, riappacificazioni e ancora nuovi intrighi.

Lunedì 15 marzo

Yigit fa una nuova proposta a Sanem, ma la scrittrice rifiuta ancora una volta. Il suo cuore batte solo per un uomo: Can. Nel frattempo, in Emre e Leyla cresce il desiderio di avere un bambino e di far crescere la famiglia. Questo loro desiderio però implica anche il fatto di cambiare abitazione, lasciare casa degli Aydin e trovarsi un nuovo nido d’amore. La loro decisione però crea non pochi malumori in Nihat e Mekvibe.

Martedì 16 marzo

Mirihban e Aziz escogitano un nuovo stratagemma per far stare ancora più vicini Can e Sanem. La proprietaria della tenuta porta la figlia di Cansu a casa di Sanem con una scusa. Il padre di Can e la sua compagna chiedono alla giovane Aydin di badare alla piccola per qualche ora, giusto il tempo di andare a cena fuori.

In realtà, i due hanno un altro progetto, cioè quello di chiamare Can e farlo andare da Sanem per accudire la neonata. Per assicurarsi che tutto vada bene, Mihraban mette una videocamera di sorveglianza a casa della scrittrice. CeyCey, Muzo e Deren si incontrano con Aziz e Mihraban per assistere allo sperato riavvicinamento tra Can e Sanem.

Mercoledì 17 marzo

Il fotografo è sempre più convinto del fatto che Yigit sia una cattiva persona. Adesso vuole scoprire a tutti i costi gli scheletri negli armadi del giovane editore, che oltre a quell’aria da santarellino cela inconfessabili segreti. Grazie alla generosità e ai soldi di zia Remide, il fotografo assolda un investigatore privato, con lo scopo di seguire 24 ore al giorno Yigit.

Giovedì 18 marzo

Dopo l’ennesima proposta di matrimonio di Yigit a Sanem, la scrittrice decide di raggiungere Can in barca. La donna, infatti, teme che il fotografo voglia andar via nuovamente da Istanbul. Can ‘sequestra’ Sanem e le impedisce non solo di scendere dalla barca, ma anche di contattare i suoi amici per farsi venire a prendere.

Nel frattempo alla tenuta Bulut e Deren si rendono conto di essere a corto di creme, quindi decidono di produrle. Il risultato non è dei migliori, ma i ragazzi della Fikri Harika ce la mettono tutta per accontentare le numerose richieste di creme che hanno ricevuto.

Venerdì 19 marzo

La forzata permanenza in barca porta Can e Sanem a confrontarsi e parlare a cuore aperto, senza più alcuna riserva. Dopo una battuta di pesca ed un pranzo frugale avviene quindi il momento tanto aspettato: Sanem rivela di aver capito che non è stato Can a bruciare il diario.

Anche Can ammette le sue colpe ed i suoi errori. I due sembrano davvero aver messo da parte il rancore e iniziato un nuovo capitolo della loro storia d’amore.