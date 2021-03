Daydreamer anticipazioni 11 marzo: Can o Yigit, la scelta di Sanem

La storia d’amore tra Can Divit (interpretato da Can Yaman) e Sanem Aydin (interpretata da Demet Ozdemir) in Daydreamer – Le Ali del sogno torna a far compagnia ai telespettatori italiani giovedì 11 marzo 2021 alle 16,35 circa su Canale 5. Nel corso del nuovo appuntamento i due protagonisti tentano un riavvicinamento, mentre cresce l’ansia per la proposta di nozze fatta alla scrittrice.

Can è stato messo in seria difficoltà dalla proposta di nozze che Yigit ha fatto a Sanem. Nel corso dell’ultimo anno la vicinanza dell’editore è stata infatti molto importante per la giovane Aydin. Quest’ultima nel frattempo cercava disperatamente di lenire il dolore per l’improvvisa rottura con Divit.

Ancora una volta la commedia degli equivoci la fa da padrona nel sequel della narrazione di Daydreamer – Le ali del sogno, la soap opera turca che sta riscuotendo un grande successo di pubblico televisivo in Italia. Le anticipazioni rivelano che Yigit parla ad Huma della proposta fatta a Sanem.

La perfida madre dei fratelli Divit è al settimo cielo. Il fatto che Sanem ancora non abbia dato una risposta definitiva all’editore, per la donna rappresenta un buon segnale. Sanem si reca al quartiere e, passeggiando tra le strade, riaffiorano tanti bei ricordi nella sua mente. Molti di questi ricordi sono legati proprio a Can.

Mentre la scrittrice vive i suoi ricordi, Emre confida a Can la verità sulla sua situazione professionale. L’uomo, infatti, ha dovuto vendere tutto quello che aveva per poter pagare i debiti contratti dalla Fikri Harika nell’ultimo anno, ma soprattutto non riesce a trovare un lavoro che corrisponda al suo profilo curricolare.

Dopo aver appreso queste novità, Can si sente ancora più in colpa per la decisione presa un anno prima di lasciare Istanbul e tutte le sue responsabilità. Dopo aver ritirato la sua macchina, Can incrocia per caso Sanem in città. La invita a ritornare a casa insieme e la Aydin accetta.

Durante il percorso però i due iniziano una discussione. Sono ancora tanti i non detti tra i due ex innamorati. Sanem continua a rinfacciare a Can di essere scappato, mentre lui le oppone il fatto di aver creduto che fosse stato lui a gettare nel fuoco il suo diario. Insomma, i due sembrano tornati ad un punto di partenza.

Nel frattempo alla tenuta gli amici di Sanem sono in ansia per lei. CeyCey teme che la scrittrice possa aver fatto qualcosa di brutto, quindi allerta gli altri amici. Tutti si riuniscono nel salone della casa della Aydin e cercano di mettersi in contatto sia con Can che con la ragazza.