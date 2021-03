Daydreamer anticipazioni 10 marzo: Sanem furiosa con Can

Daydreamer – le ali del sogno torna mercoledì 10 marzo 2021 alle 16,35 circa su Canale 5 con un nuovo imperdibile episodio, dove i telespettatori assisteranno ad un nuovo allontanamento tra Can e Sanem. La commedia degli equivoci la fa da padrona anche stavolta, movimentando non poco il sequel della narrazione.

Sanem è su tutte le furie con Can. La ragazza, infatti, non riesce a capire per quale motivo il fotografo abbia permesso ad Yigit di farle la proposta di nozze. Poco per volta Sanem si convince che Divit abbia fatto questo solo perché non è più interessato a lei. Ma sarà veramente così?

Nel frattempo a casa Aydin, Leyla accusa dei malesseri. Mekvibe si convince che la figlia sia in dolce attesa. La donna ne parla con il marito Nihat ed entrambi fantasticano sull’arrivo del primo nipotino. Usciti da casa, Emre e la moglie parlano della proposta di matrimonio che Yigit ha fatto a Sanem, non sapendo che la loro conversazione è stata però ascoltata.

La pettegola del quartiere, la casa e adorabile Melihat, non riesce a trattenere la notizia. La donna però non avendo compreso pienamente il nome del pretendente, ritiene sia Can. Nel giro di poco tutto il quartiere è a conoscenza della proposta fatta a Sanem, quindi le persone amiche degli Aydin si vanno a complimentare.

Capita la situazione Mekvibe va su tutte le furie e preoccupata va alla tenuta accompagnata dal marito per capire bene come stanno le cose. Una volta giunti a casa di Sanem parlano apertamente alla figlia, che li rassicura dicendo loro che a farle la proposta di matrimonio non è stato Can, ma Yigit.

Nel frattempo i sospetti di Can sull’editore aumentano giorno dopo giorno. Il fotografo, accompagnato dal fratello, incontra un uomo misterioso in un parco. Si tratta di un investigatore privato, che ha il compito di cercare quante più informazioni possibili su Yigit. Zia Remide finanza economicamente l’operazione.

Can viene a sapere da Emre che Sanem non ha accettato la proposta di Yigit. Il più piccolo dei figli di Aziz mette il fratello davanti alle sue contraddizioni riguardanti Sanem: prima dice che non prova nulla, poi si arrabbia per la storia del diario e la proposta di matrimonio. Insomma, Emre esorta Can a fare chiarezza nel suo cuore e nei suoi sentimenti.

Per sapere come andrà a finire non rimane che vedere il prossimo appuntamento della soap opera Daydreamer – Le ali del sogno, con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir, il 10 marzo alle 16.35 circa su Canale 5.