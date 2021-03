Daydreamer anticipazioni 9 marzo: Sanem riceve una proposta di nozze

La soap opera turca Daydreamer – le ali del sogno torna martedì 9 marzo con un nuovo appuntamento alle 16,35 su Canale 5. L’editore di Sanem, ormai messo in difficoltà dalle pressioni di Can, è costretto a dire la verità. Ma questo non basta a Divit, che ora vuole che Yigit dica a Sanem di aver bruciato il suo diario.

Le anticipazioni del nuovo appuntamento di Erkenci Kus (questo è il titolo originario della soap opera con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir) rivelano che il sequel della narrazione della storia d’amore tra Can e Sanem si fa sempre più emozionante e intrigante, con qualche imperdibile colpo di scena.

Dopo tanti tentativi, Can ha finalmente ottenuto ciò che voleva: la confessione di Yigit. Dopo aver ammesso di essere stato lui ad aver gettato nel fuoco il diario della Aydin un anno prima, l’editore ora deve ammettere le sue colpe davanti alla persona a cui tiene di più al mondo: Sanem.

Il fotografo mette quindi a confronto l’editore e la scrittrice. Durante la conversazione, però, arriva a Yigit la telefonata di Huma, che ribalta completamente la situazione. La perfida madre di Can, infatti, ha fatto alcune indagini sul capanno del figlio in montagna. Parlando con il proprietario di quel luogo ha scoperto che nella casa non ci sono mai state delle telecamere.

Se non ci sono mai state delle telecamere, Can non può quindi avere i filmati che inchiodano Yigit. Ormai Huma è certa: Can ha voluto mettere alla prova l’editore, bluffando. Scoperta la verità, il fratello di Polen approfitta della situazione per portare le cose ancora una volta a suo vantaggio.

Durante il faccia a faccia con Sanem, Yigit chiede alla scrittrice di sposarlo. Sanem non si aspetta certo questa proposta. Lei vede nel suo collega solo un amico ed un compagno di lavoro. Nulla di più. La cosa però che fa andare su tutte le furie la ragazza è il comportamento di Can che, solo apparentemente, sembra approvare il gesto di Yigit.

In realtà non è così. Can è convinto che Yigit abbia detto a Sanem la verità sul diario, non certo che le abbia fatto una proposta di nozze. Ancora una volta gli equivoci determinano il sequel della narrazione di Daydreamer – Le ali del sogno. La notizia della proposta di nozze di Yigit a Sanem arriva anche agli amici della Fikri Harika.

Per sapere come va a finire tra Sanem, Can e Yigit non rimane quindi che collegarsi martedì 9 marzo alle 16,35 circa su Canale 5. In alternativa è possibile rivedere tutte le puntate di Daydreamer – Le ali del sogno in streaming sulla piattaforma Mediaset Play.