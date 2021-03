Daydreamer anticipazioni 8 marzo: Sanem colpisce Can

Daydreamer – Le ali del sogno torna lunedì 8 marzo con un nuovo avvincente appuntamento alle 16,35 su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che Sanem colpisce Can con un pezzo di legno, nella convinzione che fosse un orso. Nel frattempo Yigit continua a tramare contro la coppia, complice la perfida Huma.

Can e Sanem sono i primi a ritrovare il piccolo Caner. Il bambino si era infatti allontanato per raggiungere il luogo più vicino dove partono le navi e le barche. Il sogno del piccolo è quello di viaggiare per tutti i mari del mondo, emulando ciò che Can ha fatto nel suo ultimo anno di vita.

Dopo aver accertato lo stato di salute di Caner, Sanem mette il bambino davanti alle sue responsabilità, soprattutto nei confronti di chi ha lasciato a casa senza dare alcuna spiegazione. Mentre Sanem mette in ordine le cose del piccolo, Caner e Can si appartano un attimo. In quel frangente il piccolo rivela a Divit la grande preoccupazione della scrittrice.

Sanem, infatti, qualche giorno prima aveva rivelato ai suoi piccoli amici che la sua più grande preoccupazione è quella di rimanere sola al mondo. Dopo aver affidato Caner alla madre, Sanem e Can si incamminano verso casa, attraversando nuovamente la foresta. Durante il tragitto però qualcosa non va per il verso giusto.

La scrittrice infatti colpisce Can con un pezzo di legno, ovviamente non è stato un gesto premeditato e voluto. Sanem ha infatti scambiato Can per un orso. Dopo aver ricevuto il colpo alla testa, Can si accascia per terra. Sanem pensa di averlo ucciso. Poco dopo, però, Divit si riprende anche se dal capo gli esce del sangue.

Scende la sera e i due decidono di rimanere a dormire nella foresta per la notte. Can accende quindi un fuoco e nell’intimità che si viene a creare, i due si raccontano a cuore aperto. Sanem finalmente comprende che Can non solo ha letto il suo libro, ma lo ha imparato a memoria.

L’indomani mattina i due fanno rientro alla tenuta, dove ad attenderli c’è anche il perfido Yigit. L’uomo capisce che ormai Divit è ritornato a far breccia nel cuore di Sanem, quindi con l’aiuto di Huma, decide di fare una proposta inaspettata a Sanem. Per sapere di cosa si tratta non rimane che collegarsi lunedì 8 marzo alle 16,35 circa su Canale 5. In alternativa è possibile rivedere tutte le puntate di Daydreamer – le ali del sogno in streaming collegandosi al portale Mediaset Play.