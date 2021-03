Daydreamer anticipazioni dall’8 al 12 marzo

Dopo aver fatto confessare Yigit, Can vuole che l’editore dica la verità alla scrittrice, ma qualcosa non va per il verso giusto. Sanem riceve più di una proposta di matrimonio.

Daydreamer – Le ali del sogno torna con nuovi emozionanti appuntamenti da lunedì 8 a venerdì 12 marzo alle 16,35 circa su Canale 5. Il sequel della narrazione si concentra sul riavvicinamento tra Can e Sanem, ma non solo. Infatti Divit deve vedersela ancora una volta con le bugie del perfido Yigit.

Lunedì 8 marzo

Dopo aver lasciato Caner alla madre, Sanem e Can si mettono in cammino per far ritorno a casa. La scrittrice decide di voler fare il percorso da sola. Divit però la segue da lontano, stando attento che non le capiti nulla di brutto. La Aydin scambia Can per un orso e lo colpisce con un legno. I due passano la notte insieme nella foresta.

Martedì 9 marzo

Can riesce a far confessare Yigit. L’editore ha sempre fatto credere a tutti che a gettare il diario di Sanem nel fuoco fosse stato Divit. Il fotografo vuole che l’editore dica la verità anche alla Aydin. Ma nel momento in cui lo fa, gli arriva una telefonata da parte di Huma, che gli dà delle notizie inaspettate.

Mercoledì 10 marzo

Sanem si convince che Can non provi più niente per lei. A darle questa impressione è il fatto che Can ha dato ad Yigit la possibilità di farle la proposta di matrimonio, senza fare nulla per impedirlo. Ancora una volta è la commedia degli equivoci a farla da padrona e caratterizzare la narrazione della soap opera turca.

Giovedì 11 marzo

Mentre Can e Sanem cercano di riavvicinarsi, gli amici della ragazza vengono a conoscenza della proposta di matrimonio che Yigit ha fatto a Sanem. Sia Muzo che CeyCey fanno di tutto per rovinare la seconda proposta di matrimonio che l’editore fa alla ragazza. Nel frattempo anche Nihat e Mevkibe vengono a conoscenza del fatto che la figlia ha ricevuto una proposta, ma pensano che sia da parte di Can. I genitori di Sanem quindi vanno subito alla tenuta per capire bene la situazione.

Venerdì 12 marzo

Tra Can e Sanem ci sono nuovi momenti di confronto ma anche di scontro. I due ex fidanzati hanno bisogno di chiarire ancora alcuni punti lasciati in sospeso. Forse hanno solo bisogno di ammettere a loro stessi di essere ancora follemente innamorati l’uno dell’altro. Dopo l’ennesima proposta di matrimonio da parte di Yigit, Sanem fugge via e va da Can. Il ragazzo le riserva una bella sorpresa. Per sapere come andrà a finire non rimane che collegarsi tutti i giorni alle 16,30 circa su Canale 5 oppure rivedere le puntate in streaming sulla piattaforma Mediaset Play.