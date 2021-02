Daydreamer anticipazioni dall’1 al 5 marzo 2021

La soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno torna da lunedì 1 a venerdì 5 marzo con nuovi imperdibili puntante dalle 16,0 circa su Canale 5. Questa settimana, Mediaset ha deciso di cambiare nuovamente la programmazione, mandando in onda la serie tv anche il mercoledì in prime-time. Gli spoiler annunciano che tra mentre Aziz e Mihiriban cercano di recuperare il tempo perduto, Can e Sanem tentano di costruire un nuovo equilibrio, riavvicinandosi poco per volta.

Lunedì 1 marzo

Il signor Aziz è molto contento di andare a cena a casa della famiglia Aydin. L’uomo però non va da solo, ma con grande sorpresa di tutti porta con sé Mihiriban, il suo vecchio amore appena ritrovato. Durante la cena, Mevkibe si accorge affacciandosi per caso alla finestra che sta arrivando Huma.

Prima che la donna suoni il campanello, Emre e Leyla si catapultano per strada, quindi invitano Huma a cena fuori. Nel frattempo alla tenuta Sanem è raggiunta da Yigit. L’editore propone alla giovane scrittrice di andare a New York per una serie di importanti incontri con personaggi noti dell’editoria.

Martedì 2 marzo

La decisione di Can di rimanere ad Istanbul, sorprende non poco Sanem. Divit, però, non dice alla scrittrice la verità circa il cambio di programma. La mette solo al corrente di un guasto alla barca. Anche Aziz è molto felice del guasto. In questo modo il figlio è costretto a rimanere nei paraggi.

Sanem presenta Yigit al signor Aziz. L’uomo così apprende che la Aydin riceverà un premio molto importante come miglior scrittrice dell’anno. Nonostante il momento di gioia, il padre di Can intuisce che Yigit nasconde qualcosa. Insomma, non è l’uomo che vuol mostrare di essere.

Mercoledì 3 marzo

Dopo aver volutamente sabotato la propria barca, Can è costretto a rimanere ad Istanbul. Così chiede a Sanem il permesso di poter trovare un alloggio nei paraggi della tenuta. La scrittrice accetta, così il fotografo trova riparo in un vecchio capanno, che rimette a posto. Nel frattempo Emre fa dei movimenti strani con il suo cellulare.

Mekvibe e Nihat sospettano che il genero stia tradendo la figlia, quindi incominciano a sorvegliare ogni suo passo. I genitori di Leyla, però, cadono in un colossale fraintendimento e metteranno in difficoltà sia Emre che la figlia. Dopo aver dimostrato la propria innocenza e buona fede, gli Aydin chiedono scusa al genero.

Mercoledì 3 serale

Aziz cerca in tutti i modi di far avvicinare Can e Sanem. Per raggiungere il suo obiettivo ha però bisogno di un progetto su cui far lavorare entrambi i ragazzi. Dopo aver fatto qualche telefonata a dei vecchi amici, Aziz propone al suo nuovo team un grandioso progetto di lavoro, che vede protagonista oltre Sanem anche altri scrittori.

Il progetto prevede anche uno shooting fotografico. Aziz affida a Can il compito di fotografare la Aydin. Sanem però non sembra molto contenta di essere fotografata dal suo ex fidanzato. La sua mente si affolla di ricordi, che la portano a nuovi malumori. Da quando è tornato Can nella sua vita, la ragazza non riesce più a scrivere e concentrarsi.

Can vuole dimostrare a tutti i costi che a bruciare il diario di Sanem è stato Yigit. Con la complicità di Emre, Divit organizza un tranello all’editore. Quest’ultimo, convinto che Can custodisca nel capanno delle prove che lo possono mettere in cattiva luce agli occhi di Sanem, decide di appiccare il fuoco all’abitazione.

Nonostante il fuoco stia bruciando tutta la casa, Can si lancia tra le fiamme per recuperare l’unica cosa che gli è più cara: il foulard di Sanem. Mihiraban è convinta che ad appiccare l’incendio sia stata Huma. Le due hanno un brutto confronto che lascia tutti senza parole.

Giovedì 4 marzo

Nel mentre i ragazzi si stanno preparando per lavorare al nuovo progetto, arriva alla tenuta una donna disperata, dicendo che il figlio è scomparso. Tutti si attivano per trovare il piccolo Caner. Can organizza delle squadre per andarlo a cercare nella foresta. I due ex fidanzati si trovano sullo stesso sentiero, quindi decidono di proseguire insieme.

Dopo ore di cammino, la scrittrice ed il fotografo trovano Caner sano e salvo e lo riportano alla madre. Giunta ormai la sera, Can e Sanem sono costretti a dormire nel bosco. I due avranno modo di confrontarsi e apprendere delle verità fino ad allora sconosciute.

Venerdì 5 marzo

Dopo aver detto a Nihat e Mekvibe circa la sua disoccupazione, Emre incomincia a lavorare al negozio dei suoceri. Il suo approccio però non piace ai genitori di Leyla. Can e Yigit hanno un altro duro scontro. Divit vuole che l’editore dica una volta e per tutte la verità a Sanem circa l’incidente accaduto un anno prima.