Daydreamer, quando andrà in onda dopo UeD: c’è anche la prima serata

Daydreamer – Le ali del sogno subirà un forte cambio di programmazione dopo il ritorno di Uomini e Donne nel pomeriggio di Canale 5. La conferma viene dal blog di Davide Maggio e arriva in un momento perfetto, visto che i fan più appassionati della serie televisiva turca avranno senz’altro iniziato a cheidersi che fine farà la storia di Can e Demet con UeD in onda. Mediaset avrà senz’altro pensato bene alla programmazione di Daydreamer perché si tratta di un prodotto di indiscutibile successo che può essere sicuramente sacrificato per Uomini e Donne ma che non può di certo essere trattato come l’ultimo dei prodotti televisivi. Dopo tanto tanto riflettere a quanto pare la soluzione è arrivata.

Daydreamer – Le ali del sogno, quando andrà in onda: il ritorno di Uomini e Donne stravolge la programmazione della serie turca

Stando al blog di Davide Maggio Daydreamer tornerà lunedì 7 settembre in prima serata; si tratta tuttavia di una messa in onda del tutto eccezionale, visto che Mediaset ha pensato solo al sabato come collocazione ordinaria della soap turca. Precisamente il sabato prima di Verissimo. Il destino delle avventure di Can e Demet alla fine è stato scritto, e Mediaset, che ha già lanciato altre iniziative legate alla serie televisiva, non ha voluto aspettare l’estate, come invece si diceva e come decise di fare con la seconda stagione di Cherry Season (che infatti accusò il colpo in termini di share). Quando andrà in onda Day Dreamer fino a venerdì 4 settembre? Si sa tutto anche in questo caso.

Daydreamer in prima serata e ogni sabato prima di Verissimo: le manovre di Mediaset per tutelare la soap con Can Yaman

Mediaset ha deciso di trasmettere la soap su Canale 5 fino ad allora al solito orario. I cambiamenti riguardano invece solo le puntate mandate in onda dal 7 settembre in poi. Se la scelta andrà a beneficio degli ascolti è ancora presto per dirlo; di certo gli appassionati non mancheranno all’appuntamento sabatino nonostante le puntate della serie siano già interamente disponibili su Internet in lingua turca e sottotitolate in italiano.