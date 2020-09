Daydreamer puntata 5 settembre: arriva la nuova rivale di Sanem

Appuntamento speciale oggi, sabato 5 settembre 2020, con la popolare soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno. Mediaset ha deciso infatti di deliziare i milioni di fan della serie con un doppio appuntamento che andrà in onda dalle 14,26 alle 16,30 circa. Le anticipazioni delle trame dei due episodi rivelano che dopo aver trovato lo slogan per la nuova campagna pubblicitaria per la Compass Sport, Sanem riceverà un incarico speciale. La giovane Aydin infatti sarà nominata coordinatrice del progetto. Un incarco che però non sarà ben visto da tutti. Deren, infatti, manifesterà molti dubbi e riserve sul fatto che la copywriter sia in realtà in grado di seguire adeguatamente un lavoro tanto importante per l’agenzia. La direttrice della Fikri Harika cercherà quindi di ostacolare in ogni modo l’operato di Sanem. La giovane aspirante scrittrice dovrà però vedersela anche con un altro ostacolo. Gamze farà conoscere a Can la figlia del proprietario della Compass Sport, Ceyda.

Una nuova rivale per Sanem

Mentre Can e Sanem lavorano alacremente alla campagna pubblicitaria, Deren accompagnerà nell’ufficio di Divit Gamze (amica di lunga data di Can e da lui soprannominata Bambi) e la CEO nonché figlia del proprietario della Compass Sport, Ceyda. La donna sarà subito molto attratta dal fascino di Can. I due scopriranno di avere tante cose in comune, tra cui anche quella dei viaggi e dell’amore per la montagna e delle scalate. Ceyda, infatti, racconterà a Can di aver scalato recentemente una delle vette più belle e famose d’Italia. Luoghi che anche Can conosce bene. Sanem purtroppo non riuscirà ad intromettersi nella loro conversazione. La ragazza, infatti, non è mai stata fuori dalla Turchia. Dopo l’incontro Can proporrà alle sue ospiti e a Sanem di andare a pranzo insieme. Sia Gamze che Ceyda rifiuteranno cortesemente l’invito. Dopo la loro uscita, Sanem si lamenterà con Divit: durante la riunione Can la coinvolgerà soltanto per chiederle di mangiare insieme.

Cey Cey e Ayan sempre più vicini

Per i due amici del cuore di Sanem, Cey Cey e Ayan, le cose sembrano andare sempre meglio. I due si sono conosciuti casualmente grazie alla Aydin. La sorella di Osman, infatti, e Cey Cey aveva supportato l’amica nella ricerca di un hacker; indispensabile per scoprire chi avesse messo in rete anzitempo le fotografie scattate da Can per l’associazione dedicata alle donne. Cosa che è valsa la sospensione della licenza del fotografo. Il creativo dell’agenzia deciderà quindi di fare una bellissima dichiarazione d’amore alla sua amata. Durante una cena romantica, però qualcosa non andrà per il verso giusto.

Il riavvicinamento tra Can e Emre

Dopo l’incidente di Emre, i due fratelli Divit ritroveranno la serenità di un tempo. Una riconciliazione che è stata possibile grazie alle parole di Sanem a Can. Seppur così giovane, la Aydin, infatti, ha dimostrato una grande saggezza nello spronare Can a gettarsi indietro il male che gli hanno fatto le persone a lui più care. Emre passerà quindi la convalescenza a casa di Can. Apparentemente il direttore finanziario dell’agenzia troncherà i rapporti con Aylin. La perfida donna cercherà comunque di convincere Emre ad andare in agenzia per recuperare la telecamera che aveva nascosto nell’ufficio di Can.