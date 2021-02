Daydreamer: perché stasera non va in onda la serie con Can Yaman

Nuovo cambio di programmazione per la popolare soap opera Daydreamer – Le ali del sogno, infatti Mediaset ha deciso di cancellare l’appuntamento in prime time di martedì 16 febbraio. Al posto di Can Divit e Sanem Aydin (interpretati rispettivamente da Can Yaman e Demet Ozmedir) andrà in onda la Champions League.

Almeno questo è ciò che è emerso dalla consultazione della Guida Tv Mediaset, così come annunciato dagli spot pubblicitari apparsi nelle ultime ore sulla rete ammiraglia Mediaset. Il nuovo cambio di programmazione, se da un lato ha rallegrato i tifosi del calcio, dall’altro ha aumentato lo scontento delle fan della dizi turca.

Non è, infatti, la prima volta che la messa in onda della popolare dizi turca con protagonista Can Yaman vede delle modifiche. Prima infatti, il Biscione aveva messo Erkenci Kus (questo è il titolo originario della serie tv) il giovedì sera, per poi averci ripensato. Ora un nuovo cambio.

Mentre sui fandom cresce il disappunto, c’è chi vede nella soap opera turca un classico esempio di ‘soft power’. Strumento della politica di Erdogan come progetto dell’espansione della cultura turca. Nessun tabù, pochi riferimenti religiosi, esaltazione dei valori tradizionali, comuni anche ai Paesi occidentali.

Un mix di modernità e tradizione che racconta una Turchia del tutto diversa rispetto a come ci viene sempre più spesso raccontata e descritta. Una narrazione che ormai ha colonizzato i palinsesti delle tv occidentali, che porta il telespettatore più acuto e attento a nuove riflessioni.

Nel frattempo Can Yaman continua a catalizzare l’attenzione mediatica grazie ad un recente scatto fatto con la sua compagna Diletta Leotta per San Valentino. Come si vede dall’immagine pubblicata sul profilo ufficiale dell’attore turco su Instagram, i due si sono ritrovati insieme al tramonto il 14 febbraio su una spiaggia del litorale campano.

Come è stato dichiarato da Can, tra lui e Diletta è stato amore a prima vista. Un sentimento che è nato e cresciuto nel giro di poco tempo. I bene informati riportano che la coppia potrebbe presto andare a convivere insieme.