Daydreamer anticipazioni dal 15 al 19 febbraio 2021

Daydreamer – Le ali del sogno torna con nuovi imperdibili ed emozionanti appuntamenti da lunedì 15 a venerdì 19 febbraio in day-time alle 16,40 su Canale 5. Questa settimana salta l’appuntamento del martedì sera con la dizi turca, in favore della messa in onda delle partite della Champions League. Gli spoiler della popolare soap opera turca raccontano di una crescente tensione tra Can e Yigit, che mette in difficoltà Sanem.

Lunedì 15 febbraio

Per la celebrazione della giornata del libro regalato, Yigit dona a Sanem un testo a lui molto caro. Sulle prime pagine, il fratello di Polen scrive una dedica molto romantica a Sanem. La Aydin inizialmente non si accorge della dedica, cosa diversa invece per Can che non solo la legge, ma si inquieta non poco per quelle parole rivolte alla sua fidanzata.

I sospetti di Can nei confronti di Yigit aumentano di giorno in giorno. Divit ne parla con Sanem, ma la ragazza continua a non vedere, a non capire le reali intenzioni del suo capo, difendendolo a spada tratta. Durante il matrimonio di Leyla e Emre, la copywriter dice a Divit di non essere paranoico, per poi aggiungere che a volte gli sembra di non conoscerlo abbastanza.

Martedì 16 febbraio

Parole dure, che deludono non poco Can. A nutrire dei dubbi su Yigit è anche CeyCey. Durante la festa, Can viene a sapere da un amico che Yigit non ha alcun accordo firmato con una casa editrice americana. Divit allora decide di affrontare immediatamente il fratello di Polen per un chiarimento.

Anche Sanem assiste alla scena, ma Can nel confronto esce sconfitto. Yigit, infatti, dimostra di avere un contratto firmato con una casa editrice americana. Le informazioni date a Can non solo sembrano averlo portato sulla strada sbagliata, ma lo hanno portato anche a perdere credibilità agli occhi della sua fidanzata.

Mercoledì 17 febbraio

Si incominciano a creare le prime fratture nel rapporto tra Can e Sanem. I due hanno ancora tante cose di cui parlare e chiarire. Per Can però nulla ha più importanza, perché il centro del suo universo ormai è la Aydin. La copywriter si impegna per la stesura del suo romanzo e Can cerca in tutti i modi di aiutarla.

La porta alla casa in montagna, ma Sanem non riesce proprio a concentrarsi. Quindi i due tornano in città. Sanem va alla casa editrice, mentre Can torna in agenzia. Solo CeyCey si rende conto della tristezza del suo capo, così gli parla dei suoi dubbi su Yigit. L’occasione è buona per prendere una decisione insolita.

Nel tentativo di aiutare Sanem, Can fa un passo falso. Chiama un suo amico editore per avere un parere sugli scritti di Sanem. L’editore è entusiasta e durante un incontro con il fotografo e la copywriter le fa una proposta di lavoro. Sanem rifiuta e s’infuria con Can, opponendogli di non aver mai in realtà creduto in lei e nelle sue abilità. I due litigano e Sanem va via molto delusa.

Giovedì 18 febbraio

Sconfortata dal fatto di non trovare ispirazione per iniziare a scrivere il suo libro, Sanem decide di pubblicare il suo diario. Prima però ha bisogno dell’autorizzazione di Can. Mentre Huma sta andando via, suona il campanello a casa Divit: è la Aydin. La copywriter dà a Can il suo diario. In quelle pagine, in quelle parole è racchiuso tutto il sentimento, tutte le emozioni da lei provate per Can sin dal primo momento in cui l’ha visto.

L’autorizzazione di Can per la pubblicazione è una condizione necessaria per Sanem per pubblicare il suo libro. Nel frattempo Divit decide di schiarirsi le idee e va nel suo rifugio segreto. Mentre prepara la legna per il fuoco, lascia il diario di Sanem su un tronchetto di legno.

In un momento di temporanea assenza di Can, Yigit scorge il diario di Sanem e lo butta nel fuoco. Uno squallido tentativo per gettare discredito su Divit e allontanare ancora di più Sanem dal fotografo. Una volta giunto al rifugio Can si rende conto che dell’atto fatto da Yigit e lo spinge. Il giovane cade per terra e batte la testa.

Allarmata dalle voci, Sanem esce dall’auto di Yigit e va verso il capanno, dove scorge Yigit per terra. La situazione è molto grave. Can continua a discolparsi per quanto accaduto, ma Sanem è troppo arrabbiata con lui.

Venerdì 19 febbraio

Dopo la decisione di Can di lasciare Istanbul senza dire niente a nessuno, sono tante le cose che sono cambiate nella vita dei nostri protagonisti. Sanem è diventata una scrittrice di successo, mentre Can ha trascorso un anno intero a navigare per tutti i mari del mondo.