Daydreamer oggi non va in onda: la nuova programmazione Mediaset

Cambia ancora una volta la messa in onda della soap opera turca con protagonista Can Yaman, scontentando non poco le fan.

Nuovo cambio di programmazione per Daydreamer – Le ali del sogno, la soap opera turca che sta facendo sognare gli italiani. Mediaset, infatti, ha cancellato la consueta puntata del sabato pomeriggio della serie tv con protagonista Can Yaman, per lasciare il posto al talent show Amici di Maria De Filippi.

Le avventure di Can e Sanem andranno quindi in onda solo una volta alla settimana. A partire dall’8 novembre, infatti, i telespettatori e fan della soap non potranno più assistere ad un doppio appuntamento settimanale.

Il prossimo appuntamento è previsto per domenica 15 novembre. La decisione dei vertici aziendali del Biscione è quella di trasmettere la soap solo la domenica, prima del consueto talk show pomeridiano con Barbara D’Urso a Domenica Live.

Molto penalizzata dalle scelte aziendali di Mediaset, la commedia romantica sta spopolando in Italia e ottenendo dati di ascolti molti alti. Non è infatti la prima volta che Daydreamer – Le ali del sogno subisce un cambio di programmazione.

Inizialmente la soap con protagonista Can Yaman e Demet Ozmedir era era presente nei palinsesti Mediaset dal lunedì al venerdì. Dopo l’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne, Daydreamer è stata spostata al weekend. Unica eccezione una prima serata.

L’8 novembre scorso Mediaset ha dedicato uno speciale al protagonista di Erkenci Kus, Can Yaman, che ha compiuto 31 anni la scorsa domenica. Sul canale La5 è possibile rivedere in streaming lo speciale. Ma non solo, infatti sempre sullo stesso canale si possono rivedere le prime puntate della serie tv che ha fatto appassionare milioni di fan, non solo in Italia ma anche in tutto il mondo.

La serie tv con protagonisti Can Yaman e Demet Ozmedir ha valicato i confini della Turchia. Acquistata in Sud America, in alcuni Paesi dei Balcani, così come in Medio Oriente, Daydreamer vanta un successo internazionale.