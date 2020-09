Nuovi cambiamenti in palinsesto per Daydreamer, la serie turca di successo con protagonista l’affascinante e talentuoso Can Yaman. Mediaset ha deciso di lasciare in onda la fiction per il weekend del 19 e 20 settembre. Ma dal 26 le avventure di Can e Sanem andranno in onda solo e soltanto il sabato pomeriggio. Contrariamente alle indiscrezioni degli ultimi giorni – almeno per il momento – la soap ambientata a Instabul non prenderà il posto de Il Segreto, trasmessa dal lunedì al venerdì dalle 16.20 alle 17.05.

Ricapitolando, Daydreamer andrà in onda:

Sabato 19 settembre dalle 15.10 alle 16.11

Domenica 20 settembre dalle 16.21 alle 17.11

Sabato 26 settembre dalle 15.05 alle 16.11

Dalla prossima settimana, dunque, Daydreamer resterà unico traino per Verissimo di Silvia Toffanin.

Quando va in onda ora Daydreamer: solo il sabato dal 26 settembre 2020

Sono molti i telespettatori che hanno chiesto di collocare Daydreamer con Can Yaman al posto de Il Segreto. Ovvero dal lunedì al venerdì alle 16.20. Un’idea che potrebbe rivelarsi vantaggiosa anche per Mediaset. La soap opera spagnola, infatti, non sta più raggiungendo gli ascolti di un tempo. Le ultime puntate – la serie si concluderà definitivamente a dicembre – non vanno oltre il 16% di share e molto spesso vengono battute da Il Paradiso delle Signore di Rai Uno. Ben più alti i risultati raggiunti dalla serie con Can Yaman, che potrebbe quindi garantire una stabilità maggiore all’azienda. Per il momento, però, Mediaset preferisce andare avanti così, rilegando Daydreamer al fine settimana. Dal palinsesto tv è sparito pure l’appuntamento serale dopo l’esperimento dello scorso lunedì 7 settembre.

Fino a quando va in onda Daydreamer con Can Yaman

Daydreamer è stata trasmessa sul canale televisivo turco Star Tv dal 26 giugno 2018 al 6 agosto 2019. In Italia, invece, va in onda su Canale 5 dal giugno 2020. Più che una soap opera è una vera e propria serie, con un inizio e una fine. Fine che nel nostro paese dovrebbe avvenire nei primi mesi del 2021, programmazione Mediaset permettendo. In questo periodo Can Yaman, sempre più richiesto dalla tv italiana, è impegnato sul set di una nuova produzione turca. La serie si intitola Bay Yanlis che in italiano significa “l’uomo sbagliato” e vede protagonista accanto a Can un’altra attrice turca molto nota in Italia, Ozge Gurel, ex volto di Cherry Season e Bitter Sweet nonché fidanzata di Serkan Cayoglu. Molto probabilmente la nuova fiction verrà trasmessa su Canale 5 nell’estate 2021 vista la popolarità raggiunta da Can Yaman in Italia. Il 30enne è stato già ospite di Live-Non è la d’Urso e C’è posta per te.