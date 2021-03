Daydreamer in onda anche il sabato dal 27 marzo 2021

La serie televisiva con protagonista Can Yaman è destinata ad un nuovo cambio di messa in onda: ecco le novità.

Nuovo cambio di programmazione per la popolare serie tv turca Daydreamer – Le ali del sogno con protagonisti principali Can Yaman e Demet Ozdemir. La commedia romantica che narra la storia d’amore tra Can Divit e Sanem Aydin torna il sabato pomeriggio su Canale 5.

Erkenci Kus (questo è il titolo originario della soap opera) fino a qualche mese fa era trasmessa anche in prima serata il mercoledì sulla rete ammiraglia Mediaset. Poi si è dato spazio alle partite della Champions League. Alle partite sono quindi a dei film, infine dal 24 marzo alla miniserie ‘Svegliati amore mio‘, con protagonista Sabrina Ferilli.

I fan di Can Yaman e di Daydreamer hanno sempre sperato però in un ritorno della commedia romantica in prima serata. Durante il Festival di Sanremo, infatti, la serie tv è stata messa in prime time. Una scelta non casuale, ma per contrastare le inevitabili emorragie di telespettatori che avrebbero seguito la celebre kermesse musicale condotta da Amadeus e Fiorello.

In quell’occasione Daydreamer, nonostante la programmazione concorrente, ha comunque registrato più di due milioni di spettatori; consentendo quindi al Biscione di tenere testa alla Rai nella guerra degli ascolti televisivi. Se Daydreamer è definitivamente uscito dai palinsesti televisivi serali, cosa diversa è invece per quelli pomeridiani.

Se da un lato sono confermati gli appuntamenti giornalieri dal lunedì al venerdì alle 16,40 circa su Canale 5, dall’altro si aggiunge inaspettatamente quello del sabato pomeriggio. L’orario in questo caso della messa in onda però è cambiato. Daydreamer – Le ali del sogno partirà alle 15,30.

Colpi di scena per Daydreamer – Le ali del sogno

Insomma, ancora una volta Mediaset ha deciso di utilizzare la soap opera con protagonista Can Yaman per far da traino al talk show di Silvia Toffanin. La serie turca è in dirittura d’arrivo. In questi ultimi episodi della fortunata soap prodotta da Faruk Turgut per Gold Film, ci saranno degli emozionanti colpi di scena.

In attesa di vedere le nuove puntate di Daydreamer – Le ali del sogno, i telespettatori e fan del programma possono rivedere comodamente gli episodi in streaming collegandosi al sito web Mediaset Play. Sempre nello stesso sito è possibile trovare tutte le puntate dell’altra commedia romantica con protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel, Bitter Sweet – Ingredienti d’amore.