Daydreamer anticipazioni dal 3 al 7 maggio 2021

Daydreamer – le ali del sogno torna da lunedì 3 maggio a venerdì 7 maggio alle 16,40 su Canale 5 con nuovi emozionanti appuntamenti ed inaspettati colpi di scena. Prosegue l’impegno di Sanem nel fare recuperare la memoria a Can, ma la Aydin scopre un’amara verità.

Lunedì 3 maggio

Gli spoiler dell’appuntamento di inizio settimana con la romantica e travagliata storia d’amore di Can e Sanem rivelano che Sanem cerca di far ritornare i ricordi a Divit utilizzando il suo asso nella manica: il suo profumo. Purtroppo proprio sul più bello, i due sono interrotti dall’arrivo improvviso di Leyla ed Emre. Il fotografo rivela al padre di non provare alcun sentimento per la scrittrice. Sanem è distrutta.

Martedì 4 maggio

L’affare con Asim rischia di saltare a causa dell’assenza di Can e Sanem. Solo grazie ad un’idea geniale di Leyla si ripara al danno fatto. Ora però i ragazzi della Fikri Harika sono costretti a cercare un fantomatico uomo che si chiama Arthur Cappello. Ma esiste davvero?

Mercoledì 5 maggio

Leyla si è impegnata molto negli ultimi anni in agenzia, dimostrando di avere sempre più abilità manageriali. Can decide quindi di promuoverla e lo annuncia ai ragazzi dell’agenzia. Poi con Sanem il fotografo si reca ad un importante incontro con il signor Nasim.

Giovedì 6 maggio

Can e Sanem sono bloccati nel traffico e sono già in ritardo per l’incontro con Nasim. Questo lavoro è troppo importante per l’agenzia e non possono lasciarselo scappare. La scrittrice decide allora di assoldare un ragazzo in motocicletta per arrivare prima all’incontro.

Nonostante tutti gli sforzi, la giovane Aydin non riesce a dissuadere Nasim dal rinunciare all’incarico dato all’agenzia per la campagna pubblicitaria dell’inesistente Arthur Cappello.

Venerdì 7 maggio

Can e Sanem cercano senza sosta Arthur Cappello, senza trovarlo. La scrittrice trova un attore che fa al caso loro. Divit e la Aydin vanno nel teatro in cui recita l’attore, ma quando lo incontrano nel camerino, l’uomo ha un infarto e muore.