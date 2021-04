Daydreamer anticipazioni 30 aprile: Can e Sanem sempre più vicini

Grazie ad un suggerimento di CeyCey, Sanem decide di provare una nuova mossa per far ritornare i ricordi al suo amato, ma qualcosa non va per il verso giusto.

La storia d’amore di Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir) torna con un nuovo episodio di Daydreamer – Le ali del sogno venerdì 30 aprile 2021 alle 16,40 circa su Canale 5. L’episodio conclusivo della settimana della popolare soap opera turca riserva nuovi colpi di scena.

Il fotografo è sempre più stressato a causa dei continui tentativi fatti dai suoi amici per fargli recuperare la memoria. Can è pieno di sensi di colpa. Non capisce per quale motivo, se ha vissuto una storia così bella ed importante con Sanem, come ha potuto cancellarla dalla sua mente.

Il dubbio che logora Divit è se veramente c’è mai stato un amore vero, sincero e profondo nei conronti della giovane scrittrice. Nel frattempo la Aydin sembra non arrendersi alla temporanea amnesia di Can. I suoi innumerevoli tentativi per far tornare i ricordi al suo fidanzato sono naufragati.

In un momento di grande sconsolazione, Sanem riceve il supporto e l’aiuto del caro amico CeyCey. L’uomo suggerisce, anche se involontariamente, che la chiave di volta per far recuperare la memoria a Divit è il profumo di Sanem.

L’inebriante fragranza è stata infatti il primo elemento di unione tra i due. I telespettatori della soap ricorderanno infatti, che nel primo incontro al buio in teatro tra Can e Sanem fu proprio il misterioso profumo della ragazza ad incuriosire il fotografo.

Una fragranza che è poi stata oggetto anche di una diatriba con il profumiere Enzo Fabbri, che per ottenerla fu disposto a fare di tutto. Anche Can in passato ha dimostrato di essere molto attaccato a quel profumo, che ha sempre rappresentato Sanem e il loro grande amore.

Forte di tutte queste convinzioni, Sanem raggiunge Can alla capanna per giocarsi l’ultimo asso nella manica. La donna si spruzza addosso una quantità smisurata del suo profumo, nella speranza che possa suscitare un qualche ricordo in Divit.

Can sembra però totalmente indifferente alla profumazione. Perché? Questo è il segno evidente del fatto che ha completamente dimenticato Sanem? Gli spoiler della puntata di venerdì 30 aprile 2021 rivelano che Can non riconosce il profumo della Aydin per un preciso impedimento.

Durante il pranzo, Can rivela a Sanem di non sentirsi tanto bene a causa di un improvviso quanto noioso raffreddore. Malessere che lo ha portato anche a non sentire gli odori. Finalmente si spiega il motivo della totale indifferenza di Can al profumo di Sanem.

Per sapere come prosegue la narrazione di Daydreamer – le ali del sogno non rimane quindi che collegarsi venerdì 30 aprile alle 16,40 circa su Canale 5.