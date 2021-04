Daydreamer anticipazioni dal 26 al 30 aprile 2021

Sanem si impegna come non mai per far ritornare la memoria a Can, mentre lui si sente in colpa per non ricordare nulla della loro storia d’amore.

La popolare soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno, con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir, torna da lunedì 26 a venerdì 30 aprile 2021 con nuovi emozionanti episodi. L’appuntamento con la storia d’amore del fotografo Can Divit e della scrittrice Sanem Aydin è sempre in daytime alle 16,40 circa su Canale 5.

Le anticipazioni dei prossimi appuntamenti di Erkenci Kus (questo è il titolo originario della soap) rivelano che Sanem è determinata più che mai nel far ritornare la memoria al suo fidanzato. Can si sente in colpa per non ricordare nulla della sua relazione con la giovane scrittrice, che soffre molto per questo.

Lunedì 26 aprile

Gli spoiler della puntata di inizio settimana di Daydreamer – Le ali del sogno rivelano che mentre Can cerca di ricostruire pian piano i ricordi e la sua storia passata, la giovane Aydin si impegna molto affinché il suo fidanzato recuperi la memoria. Un’impresa questa non facile.

Martedì 27 aprile

Per aiutare Divit a ricordare, Sanem cerca di ritornare indietro nel tempo. Riacquista i locali della Fikri Harika, quindi torna ad indossare gli stessi abiti d’un tempo, cioè quelli che usualmente metteva quando lavorava per l’agenzia. La scrittrice riprende il suo posto in agenzia ed esegue le stesse operazioni, come quella di portare il tè a Can e farsi chiamare ‘l’altra’ da Deren. Ma tutto ciò sembra non aiutare Can a ricordare.

Mercoledì 28 aprile

Sia Mevkibe che Nihat si sentono parecchio in colpa per quello che è capitato a Can. La madre di Sanem prepara con l’aiuto dell’amica di sempre un tè speciale, con erbe miracolose che dovrebbero far ritornare la memoria a Divit. Fare bere questa bevanda al fotografo è però un grande problema.

Giovedì 29 aprile

Tutti i tentativi per aiutare Can a ricordare sembrano non portare ad alcun risultato. Sanem ha però un’altra idea, cioè quella di provocare Divit e ricostruire le loro liti. La cosa sembra in parte funzionare. Infatti, durante una lite sulla scogliera davanti al mare del Bosforo, Can ha un sussulto.

Venerdì 30 aprile

Grazie ad un suggerimento di CeyCey, Sanem va al rifugio di Can. La donna è convinta che con il suo profumo può far ritornare la memoria al fidanzato. In effetti Can è molto legato a quella fragranza, che lui considera proprio interconnessa a Sanem e alla storia d’amore con la scrittrice.

Per sapere come va a finire non rimane che collegarsi dal lunedì al venerdì alle 16,40 circa su Canale 5. In alternativa è possibile rivedere tutte le puntate di Daydreamer – Le ali del sogno in streaming collegandosi al sito Mediaset Play.