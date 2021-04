Daydreamer anticipazioni 22 aprile: partenza amara per Can e Sanem

A salutare Can e Sanem il giorno della partenza sono gli amici di sempre che si ritrovano alla tenuta per un ultimo saluto. La scrittrice soffre per il comportamento dei genitori.

Daydreamer – le ali del sogno torna con un nuovo imperdibile appuntamento giovedì 22 aprile 2021 alle 16,40 circa su Canale 5. Le avventure di Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir) sono destinate a catalizzare l’attenzione del pubblico televisivo grazie a nuovi emozionanti colpi di scena.

Come prosegue la narrazione della soap opera turca che sta tenendo banco ormai da mesi? Gli spoiler delle puntate turche di Erkenci Kus (questo è il titolo originario della serie che tradotto significa ‘Uccello del mattino’) rivelano che Can arriva il giorno della partenza.

I due protagonisti di Daydreamer non hanno voluto perdere altro tempo. Il loro desiderio di scrivere nuove pagine della loro storia d’amore prevale su tutto e tutti. Can e Sanem, infatti, rifiutano la proposta di un ricco imprenditore di cosmetici. Una tentazione che però non ha fatto cedere di un millimetro la coppia dai loro progetti.

Per Sanem però c’è un’altra spina nel cuore: i suoi genitori. Nihat e Mekvibe non solo hanno mal digerito la notizia del ritorno di fiamma della figlia con il fotografo; ma hanno preso malissimo la decisione di Sanem di lasciare Istanbul con Divit. Una preoccupazione la loro derivata non soltanto dai costumi sociali del quartiere.

Nihat è infatti molto preoccupato per la serenità e la salute della figlia. L’anno prima, infatti, Sanem cadde in uno stato di depressione e stress psico-fisico causato dall’allontanamento improvviso di Can. Una situazione che la portò ad un ricovero ospedaliero ed all’assunzione di una terapia farmacologica.

Le preoccupazione del marito di Mevkibe sono legittime. I genitori della ragazza sono quindi decisi a non dare il loro consenso e la loro benedizione ai due giovani. Il giorno della partenza gli amici si riuniscono per salutare la Aydin ed il fotografo. Sanem però è particolarmente affranta e delusa a causa dell’assenza dei suoi genitori.

Can le propone quindi di andare da loro prima di salpare ed iniziare il loro lungo viaggio per mare con direzione Galapagos. Il fato si metterà di traverso e spezza il loro sogno. Per sapere come prosegue la narrazione di Daydreamer – Le ali del sogno non rimane quindi che collegarsi giovedì 22 aprile alle 16,40 circa sulla rete ammiraglia Mediaset.

Per chi non potesse seguire l’appuntamento pomeridiano della soap opera tuca, c’è la possibilità di rivedere in streaming tutte le puntate di Daydreamer. Come? Basta andare sul portale web di Mediaset Play.