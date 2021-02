Daydreamer anticipazioni dal 22 al 26 febbraio 2021

Remide e Aziz scoprono che la nuova proprietaria della Fikri Harika è Sanem. Il padre di Can finge un malessere e la scrittrice lo ospita a casa sua. Can apprende da Nihat che Sanem è finita in ospedale per causa sua.

La popolare soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno (con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir) torna da lunedì 22 febbraio al 26 febbraio 2021 con nuovi emozionanti appuntamenti. Anche questa settimana l’appuntamento del martedì sera non andrà in onda, per far spazio alle partite della Champions League. Confermati invece gli appuntamenti in daytime alle 16,40 su Canale 5.

Nell’ultimo episodio di Erkenci Kus (questo è il titolo originario della soap opera) si è assistito ad un salto temporale della narrazione. Mentre Can ritorna inaspettatamente ad Istanbul dopo aver navigato per un anno con la sua barca a vela, Sanem è diventata un’affermata e talentuosa scrittrice.

Lunedì 22 febbraio

I due si incrociano per caso per le strade di Istanbul, ma i loro familiari ed amici hanno deciso che le loro strade devono incrociarsi ancora una volta. Un amore come quello che hanno vissuto Can e Sanem non può finire così. Dopo aver visto Sanem al cinema, Can torna alla barca per fuggire via, ma al suo arrivo trova zia Remide.

L’amata zia confessa di aver assoldato un detective per raggiungere Can e scoprire dove si trovasse. La donna dice al fotografo che il padre avrebbe voglia di sentirlo. Can rivela alla zia il suo stato d’animo e il senso di colpa che lo perseguita per quanto accaduto a Yigit. Nel frattempo, Muzzafer e Cey Cey annunciano a Sanem di aver acquistato, con i soldi della scrittrice, la Fikri Harika.

Martedì 23 febbraio

Aziz annuncia a Remide di aver venduto la sua agenzia. La donna va su tutte le furie, perché la Fikri Harika è una creatura del fratello. Il padre di Can e Emre però le spiega di aver imparato molto dalla vita negli ultimi tempi. I due poi salgono in macchina, per andare a conoscere i nuovi proprietari dell’agenzia pubblicitaria.

Durante il viaggio, Aziz viene contattato dal figlio maggiore. Can gli comunica che sta per tornare ad Istanbul e vuole incontrarlo. Dopo essere giunti a destinazione, Aziz e Remide scoprono che i nuovi proprietari dell’agenzia sono Sanem, Cey Cey e Muzzafer. Zia Remide è entusiasta perché questa situazione può favorire il ritorno di Can.

Mercoledì 24 febbraio

Aziz dà a Can l’indirizzo dell’abitazione di Sanem. Il ragazzo però è ignaro del fatto che quella sia la casa della sua ex fidanzata. Mentre Sanem è andata a fare una passeggiata nei dintorni, il fotografo arriva a destinazione ed incontra oltre al padre, anche Deren, Cey Cey e Muzzafer.

Divit è frastornato e subito Muzzafer gli chiarisce le idee: quella è casa di Sanem. Alla notizia Can decide di lasciare subito la casa e si dirige al molo dove aveva attraccato la sua barca. Lì però incontra Sanem. Can cerca di parlare con Sanem, ma lei gli dice di andar via per sempre.

Con uno stratagemma Cey Cey, Deren e Muzzafer riescono a far rimanere Can e riportarlo alla villa. Tra Can e Sanem c’è però molto imbarazzo, freddezza e risentimento.

Giovedì 25 febbraio

Dopo il finto mancamento di Aziz, Sanem decide di ospitare il padre di Can a casa sua per tutto il tempo necessario alla sua guarigione. Questo comporta il fatto che Can ritorni alla tenuta tutti i giorni. Nel frattempo, Emre e Leyla mettono al corrente Mekvibe e Huma del ritorno di Can.

Mentre Huma se da un lato è felice per il ritorno del figlio, dall’altro è visibilmente infastidita dal fatto che il figlio non le abbia fatto neanche una telefonata, preferendo andare a casa di Sanem. Nihat e Mevkibe invece sono molto preoccupati per il ritorno di Can nella vita di Sanem. La giovane scrittrice, infatti, ha sofferto molto e si è ammalata dopo la rottura con il fidanzato.

Venerdì 26 febbraio

Aziz vuole conoscere i genitori di Leyla. Durante una cena di famiglia a casa di Sanem, Nihat mette al corrente Can che Sanem è stata talmente male dopo la sua partenza, che è finita in ospedale. Il giovane è sconvolto dalla notizia e rassicura Nihat circa le sue intenzioni nei confronti della figlia.