Daydreamer anticipazioni 18 febbraio: Yigit brucia il diario di Sanem

Can Yaman torna nei panni di Can Divit in Daydreamer – Le ali del sogno giovedì 18 febbraio alle 16,40 circa con un nuovo imperdibile episodio. I protagonisti della soap opera turca, vivranno nuovi momenti di tensioni che lasceranno il pubblico televisivo senza parole ed incollato alla televisione.

Nuovi colpi di scena, dunque, sono previsti nelle prossime puntate della popolare serie tv turca che ormai ha catturato l’attenzione del pubblico televisivo italiano. Dopo aver lasciato il suo diario a Can, Sanem attende con ansia l’autorizzazione alla pubblicazione da parte del suo fidanzato.

Il giorno dopo il loro incontro Sanem cerca quindi di contattare telefonicamente Divit, ma senza alcun risultato. Nel mentre arriva alla casa editrice Yigit, che chiede di poter avere il diario di Sanem così da procedere con la pubblicazione del testo. Sanem ammette di non averlo, e spiega a Yigit dove si trova ora il diario.

La giovane Aydin non pubblicherà mai il suo diario se non ha prima l’autorizzazione di Can. L’editore quindi propone di andare al capanno in montagna di Divit per prendere il consenso, ma soprattutto per scusarsi una volta e per tutte per quanto successo durante il matrimonio di Emre e Leyla.

Una volta arrivati alla casa in montagna, Yigit scende dall’auto per cercare Can mentre Sanem rimane in macchina. Il fratello di Polen trva il fuoco acceso e scorge il diario di Sanem adagiato su un tronco vicino al fuoco. Ne legge qualche pagina dove si parla del grande amore che la ragazza nutre nei confronti di Divit.

A quel punto Yigit ripensa alle parole della madre del fotografo, quindi, esacerbato e geloso, getta il diario nel fuoco e si nasconde. Non appena arriva Can, l’editore finge di arrivare anche lui in quel momento, per poi incolpare Divit di aver gettato il diario di Sanem nel fuoco.

Can capisce che Yigit gli ha teso una trappola. Dopo aver tirato fuori dal fuoco i resti delle pagine di quel diario, affronta a muso duro Yigit. I due hanno una accesa colluttazione. Can spinge violentemente Yigit, che cade per terra, colpendo la testa. Sentito tutto quel trambusto, Sanem esce dall’auto e non appena arrivata al capanno, scorge il suo capo per terra, sanguinante e privo di conoscenza.

Per sapere come andrà a finire la storia tra Sanem e Can non rimane quindi che collegarsi giovedì 18 febbraio 2021 alle 16,40 circa su Canale 5. In alternativa, è possibile rivedere con comodo tutte le puntate di Daydreamer – Le ali del sogno in streaming sul sito Mediaset Play.