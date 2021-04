Daydreamer anticipazioni dal 12 al 16 aprile 2021

Can Yaman e Demet Ozdemir tornano rispettivamente nei panni di Can Divit e Sanem Aydin da lunedì 12 a venerdì 16 aprile 2021 con nuovi emozionanti appuntamenti di Daydreamer – le ali del sogno. Gli spoiler preannunciano che mentre il fotografo e la scrittrice dovranno vedersela nuovamente con Yigit, Emre e la moglie si confrontano con nuove difficoltà.

Lunedì 12 aprile

Protagonisti principali della puntata di inizio settimana della popolare soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno sono il figlio più piccolo di Aziz e la moglie Leyla. I due hanno deciso di abbandonare i loro rispettivi lavori per abbracciare un nuovo percorso lavorativo nell’ambito della musica.

Arrivano però per loro i primi problemi. In aggiunta i due giovani devono gestire anche le problematiche di salute di Nihat. Al papà di Sanem è stato diagnosticato il diabete. Una patologia che mal si abbina alle abitudini alimentari del marito di Mekvibe, che non riesce proprio a cedere alle tentazioni del cibo.

Martedì 13 aprile

Per evitare che NIhat rimanga a casa da solo a rimpinzarsi di cibo, Aziz invita a passare qualche giorno alla tenuta a casa di Mihriban. I due in realtà convincono l’uomo ad andare da loro solo dicendogli che Mihriban gli ha preparato un meraviglioso pranzetto. In realtà questa è l’occasione per fargli fare un po’ di moto e allontanare lo stress.

Mercoledì 14 aprile

Emre e Leyla fanno un incontro inaspettato: il vecchio insegnante di canto della ragazza. In realtà di vecchio Ferit ha ben poco. L’uomo decanta le abilità canore della maggiore delle Aydin, spronandola a cimentarsi seriamente nel canto. Emre è però geloso dell’uomo, che ha percepito un certo interesse di Ferit nei confronti della moglie.

Giovedì 15 aprile

Sanem e Can sono tornati finalmente insieme. La scrittrice però non ha ancora il coraggio di dirlo ai genitori, che si preoccuperebbero soltanto. Mekvibe e Nihat percepiscono però che le cose tra la figlia e il fotografo sono cambiate ed è per questo che tempestano Sanem di chiamate.

Venerdì 16 aprile

La Fikri Harika deve fare i conti con la decisione di avere una sede decentrata ed in mezzo alla natura. La prima riunione con la Art Texstil è infatti un disastro. I rappresentanti dell’azienda, infatti, sono caduti nel fango che si era creato lungo il percorso per arrivare alla tenuta. I ragazzi capiscono che l’agenzia ha bisogno di una nuova sede.

L’appuntamento con Daydreamer – le ali del sogno è tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 16,40 circa. In alternativa in streaming collegandosi con il portale web Mediaset Play.