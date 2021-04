Daydreamer anticipazioni 5 aprile: Sanem sfila per Can

Sanem e Can si occupano della scelta dei costumi per lo spot pubblicitario, passando così molto tempo insieme. Nel mentre Emre e Leyla prendono un’importante decisione.

La popolare soap opera turca Daydreamer – le ali del sogno, con protagonista Can Yaman, torna lunedì 5 aprile alle 16,45 circa su Canale con un nuovo imperdibile appuntamento. Mentre Emre e Leyla si trovano ad affrontare i primi problemi coniugali, Deren suggerisce a Can e Sanem di andare in città per scegliere i costumi per lo spot pubblicitario.

Emre non vive bene il suo ruolo da impiegato. Il figlio minore di Aziz, infatti, dopo aver chiuso l’agenzia è stato per lungo tempo senza un’occupazione. Per amore di Leyla, ha però accettato un lavoro da semplice venditore di auto, sacrificando così le sue notevoli capacità manageriali.

Anche Leyla è sempre più presa dal suo nuovo lavoro. La ragazza è sempre più impegnata, togliendo quindi spazio ed attenzioni al suo matrimonio e al marito. I due hanno quindi più di un momento di incomprensione e si parlano apertamente per risolvere la questione. Nel frattempo alla tenuta Sanem rifiuta inizialmente di andare in città da sola per cercare i costumi.

Istanbul rievoca nella giovane Aydin tanti ricordi belli, ma anche bruttissimi. Come quelli vissuti un anno prima, che l’hanno poi portata al ricovero in ospedale. Can però si rende conto della situazione e delle difficoltà della sua amata e suggerisce a Sanem di andare in città insieme. La giovane accetta stavolta ben volentieri.

In macchina la scrittrice parla con la sua voce parlante, quell’io interiore che di tanto in tanto si è fatto vivo nella sua vita e con cui Sanem si confronta o scontra. La Aydin svela quindi il suo segreto a Can, che non appare particolarmente stupito o sconvolto dalla notizia. Divit infatti ormai sa che Sanem è unica nel suo genere e da lei c’è da aspettarsi di tutto.

Arrivati al negozio Can e Sanem selezionano insieme i costumi più belli ed adatti per lo spot pubblicitario, che vede come protagonista principale il personaggio storico di Cleopatra. La Aydin in camerino sfila per il suo Can, indossando i vari costumi di scena. Ad interpretare la regina d’Egitto è Deren, che per la prima volta si trova dall’altra parte della cinepresa e della macchina fotografica.

A causa del budget ridotto a disposizione, infatti i ragazzi della Fikri Harika devono fare anche da attori. Dopo aver scelto i costumi migliori Can e Sanem tornano alla tenuta. Nel frattempo Emre è costretto a gestire lo stress lavorativo di Leyla. I due però prendono un’importante decisione che lascia tutti a bocca aperta.

Per sapere come va a finire non rimane quindi che collegarsi lunedì 5 aprile alle 16,45 circa su Canale 5 oppure sul sito web di Mediaset Play, dove si possono rivedere in streaming tutte le puntate di Daydreamer – le ali del sogno.