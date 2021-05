Daydreamer anticipazioni dal 10 al 14 maggio 2021

Daydreamer – le ali del sogno torna da lunedì 10 maggio a venerdì 14 maggio 2021 con nuovi emozionanti episodi. L’appuntamento con la storia d’amore tra Can Divit e Sanem Aydin è sempre in daytime dalle 16,45 circa, prima del talk show Pomeriggio Cinque, condotto da Barbara d’Urso.

Lunedì 10 maggio

Gli spoiler ufficiali della soap opera turca rivelano che nell’episodio di inizio settimana l’attenzione si sposta sulle problematiche di coppia di Emre e Leyla. La figlia maggiore di Nihat e Mekvibe infatti si ritrova ad anteporre il lavoro al menage famigliare.

Cosa che è alimentata anche dalla presenza di Cengiz a casa Aydin. Il fratello di Can convince Muzzafer a far riprendere CeyCey a casa. In cambio però dovrà concedere dei lauti benefici. Di cosa si tratta?

Martedì 11 maggio

Le cose tra Aziz e Mihriban non vanno per niente bene. L’uomo teme che la donna possa non riuscire mai a superare l’ostilità e l’acrimonia che ha nei confronti di Huma. Dopo la malattia il padre di Can cerca solo pace e serenità. Risulta difficile però che questo accada stando al fianco della tenutaria, considerato il suo forte carattere.

Aziz lascia Istanbul per andare ad Amsterdam. Mihriban piange sconvolta sulla spalla di Selim.

Mercoledì 12 maggio

Fervono i preparativi per istruire al meglio Selim nell’interpretare il ruolo del famoso quanto fantomatico regista Arthur Capello. La tesnsione è alta e palpabile alla Fikri Harika. La sopravvivenza dell’agenzia dipende da questo progetto milionario e solo Arthur Capello può salvarli.

Giovedì 13 maggio

Durante l’incontro con Nasim e la nipote, Salim entra forse un po’ troppo nel ruolo che deve interpretare. L’uomo infatti, dietro suggerimento di Sanem, insulta il proprietario dell’azienda di cosmetici con cui la Fikri Harika dovrebbe firmare il contratto. Le cose volgono al peggio e l’accordo sembra ormai svanito.

Venerdì 14 maggio

Sanem e Can hanno un litigio furibondo sulla scogliera. Il motivo scatenante è dato dalla gelosia che la giovane scrittrice nutre nei confronti di Ayca, la nipote di Nasim, che sembra essere la versione femminile di Divit. Inoltre, quest’ultima fa tornare sui suoi passi lo zio e lo convince a dare un’altra opportunità alla Fikri Harika.

Per conoscere il sequel della narrazione non rimane quindi che guardare i prossimi appuntamenti di Daydreamer – Le ali del sogno. Per chi non potesse assistere alla prima tv della soap in daytime, può farlo in un momento successivo in streaming, collegandosi al portale web Mediaset Play Infinity.

Sempre sullo stesso portale è possibile vedere anche l’altra soap turca di grande successo, Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, con protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel.