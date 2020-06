Daydreamer anticipazioni dal 22 al 26 giugno: Arzu, Can scopre Sanem

Anticipazioni dal 22 al 26 giugno Daydreamer – Le ali del sogno: Can e Sanem sempre più vicini

Le prossime puntate di Daydreamer – Le ali del sogno andranno in onda dal 22 al 26 giugno senza alcuna variazione di orario. I colpi di scena saranno molti e i nostri protagonisti, Can e Sanem, continueranno ad approfondire la loro conoscenza che purtroppo col passare del tempo diverrà sempre più complicata. Cosa succederà esattamente? Emre convincerà Sanem a mettersi di traverso tra Can e la modella Arzu che piace molto a Divit per il suo fascino e che potrebbe permettergli di chiudere parecchi contratti. Saranno momenti particolari in cui vedremo i due innamorati confrontarsi e litigare aspramente perché lei non si fida per niente di lui a causa delle false rivelazioni del fratello.

Daydreamer, anticipazioni prossima settimana: Sanem gelosa di Can, problemi per Leyla

A un certo punto si scoprirà che le email inviate per avvantaggiare l’azienda di Aylin sono partite dal computer di Leyla, e questo scombussolerà i già precari equilibri aziendali; prevediamo però che il pubblico s’interesserà soprattutto all’evoluzione del rapporto tra Can e Sanem, quest’ultima divenuta piuttosto gelosa del suo principe. Ciò che si nota in effetti sin dall’inizio, e che si noterà con molta più evidenza nelle prossime puntate, è che Sanem desidera Can ma è bloccata da ciò che Emre le ha raccontato. Continuiamo con le anticipazioni.

Prossime puntate Daydreamer: Sanem e Can litigano, c’entra Arzu

Dal 22 al 26 giugno saranno tanti i momenti che vedranno lei e Can protagonisti ma in uno in particolare Sanem darà il meglio di sé, se così si può dire: durante il servizio fotografico a casa di Can Sanem farà cadere volontariamente Arzu perché la vedrà troppo intima con lui. Can si accorgerà della gelosia della ragazza e per questo ci litigherà decidendo di parlarle solo per questioni lavorative. Il rapporto per fortuna ritornerà ad essere quello di sempre sebbene Sanem proprio non riesca a fidarsi di lui: deciderà infatti di aiutare Emre a mandare in fumo gli accordi con un’azienda importantissima, quella dell’imprenditore italiano Fabri.

Daydreamer, spoiler nuove puntate: il piano (con topo) di Emre, Sanem obbedisce

La ragazza deciderà di ricorrere persino a un topo per mettere in cattiva luce l’attività e mostrare agli ispettori che Can non è a norma e non è il candidato giusto per stipulare accordi. Peccato che alla fine Divit riuscirà a farcela, e non mancheranno neanche dei momenti molto intimi con Sanem: quest’ultima infatti allestirà una bella sala relax (requisito indispensabile richiesto dall’azienda di Fabri per ottenere la collaborazione) ma sarà denigrata da Deren; Can cercherà di rasserenarla ma a questi momenti di tenerezza seguiranno le solite discussioni. Le anticipazioni su Daydreamer parlano anche di una festa molto particolare.

Nuove puntate Daydreamer, colpaccio per Can che conquista Fabri

Fabri organizzerà un party e sarà sempre più entusiasta della scelta di aver affidato all’azienda di Divit la gestione della campagna pubblicitaria per il nuovo profumo. Peccato che Can non tollererà le attenzioni che l’imprenditore dedicherà a Sanem, e questo lo porterà a interrompere un ballo che i due faranno assieme; alla fine Divit rischierà di perdere la collaborazione ma sarà CeyCey a far capire a Fabri il motivo di cotanta gelosia inventando che Sanem e Can stanno insieme. Nella stessa settimana vedremo Aylin fare il possibile affinché Emre entri nella campagna pubblicitaria di Fabri per mettere i bastoni tra le ruote all’attività di famiglia. Le anticipazioni su Daydreamer terminano qui ma ricordate che che ciò che avete letto non è nulla rispetto a ciò che accadrà fino alla fine!