Daydreamer anticipazioni 9 febbraio: Leyla e Emre si sposano

Mentre Can e Sanem cercano un modo per annunciare le loro nozze alle rispettive famiglie, Leyla e Emre si sposano lasciando tutti a bocca aperta.

Daydreamer – Le ali del sogno torna martedì 9 febbraio 2021 in daytime alle 16,39 circa e con un triplo appuntamento serale, dalle 21,20 circa su Canale 5. Il sequel della narrazione della storia d’amore tra Can e Sanem è destinato a regalare ai telespettatori nuovi colpi di scena.

La giovane copywriter intuisce che zio Mithat può fare da mediatore tra Huma e la sua famiglia. L’uomo sembra avere un forte ascendente nei confronti della madre di Can. I due sembrano davvero fatti l’uno per l’altra: stessi interessi, stesso modo di fare, stesso approccio nei confronti delle cose e della vita.

Zio Mithat è un uomo che conosce bene il mondo patinato di di Huma, ma è anche una persona legata alle tradizioni del quartiere. Quindi rappresenta quell’anello di congiunzione di cui hanno bisogno Can e Sanem. Huma e Mithat passano una splendida serata insieme. Ma non sanno che Leyla ed Emre sono nello stesso ristorante.

La sorella di Sanem si sente però a disagio quindi chiede ad Emre di spostarsi in un altro locale. I due vanno in un piccolo e romantico ristorante sul mare, dove parlano a lungo e sembrano aver ritrovato la felicità di un tempo. Mentre Emre vorrebbe partecipare a tutti la sua gioia, Leyla lo invita ad andare piano.

Lui vuole sposarla subito, non vuole più rischiare di perderla. Nel frattempo zio Mithat torna nuovamente in agenzia con una grande idea. L’uomo infatti invita Can e Sanem a fare l’annuncio delle loro nozze la sera stessa a casa Aydin, mentre prenderanno un caffé. Occasione questa in cui sarà invitata anche Huma.

Durante la serata si faranno molti discorsi. Can cera in tutti i modi di portare la discussione sulle nozze, ma non riesce nel suo intento. Anche Mithat cerca di portare il discorso sulle nozze della nipote con il fotografo, ma i presenti sembrano proprio non volerne sapere di questo argomento.

Secondo Huma i ragazzi dovrebbero capire meglio cosa vogliono, quindi propone loro un periodo di convivenza. Una proposta che, neanche a dirlo, manda su tutte le furie Mevkibe e Nihat. Il giorno dopo alla Fikri Harika, Can e Sanem parlano dell’accaduto. Il fotografo prende una decisione senza precedenti: sposerà Sanem il giorno stesso.

Nello stesso istante, però, arriva la telefonata di Emre, che annuncia di essere in procinto di sposare Leyla. Alla notizia, Can e Sanem si precipitano alla sala dei matrimoni. Huma, saputa la notizia da CeyCey, avverte Mekvibe. Can dice al fratello che questa è la miglior mossa che avrebbe potuto fare.

Leyla e Emre si sposano. Huma e Mevkibe arrivano quando ormai i due si sono sposati e non la prendono per niente bene. Leyla si trasferisce a casa Divit, ma la convivenza con Huma appare davvero molto difficile.