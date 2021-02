Daydreamer anticipazioni 8 febbraio: Huma interessata allo zio di Sanem

La madre di Can sembra avere una certa simpatia per Mithat, lo zio di Sanem. Can parla con la madre delle nozze con la Aydin.

Can Yaman torna nei panni di Can Divit in Daydreamer – le ali del sogno lunedì 8 febbraio 2021 alle 16,39 circa su Canale 5. Nuovi colpi di scena movimentano il sequel della narrazione della soap opera turca che sta appassionando ormai da mesi il pubblico televisivo italiano; Impazienti di vedere un happy ending tra i due protagonisti principali.

Durante la festa di primavera organizzata dagli abitanti del quartiere, arriva un ospite inatteso: Mithat. Il fratello gemello di Nihat sembra sviluppare sin da subito un certo feeling con Huma. Le anticipazioni rivelano che il giorno dopo la festa, Can e Sanem continuano a parlare delle difficoltà incontrate riguardanti l’annuncio delle loro nozze.

I due arrivano alla conclusione che hanno bisogno di pianificare una nuova strategia di approccio dei loro rispettivi genitori, poiché quelle finora adottate non hanno portato ad alcun risultato. Nel frattempo a casa Aydin serpeggia un certo malumore, poiché lo zio ha invaso la casa, costringendo gli Aydin a dormire sul divano.

Durante la festa del quartiere è scoppiato nuovamente l’amore tra Emre e Leyla. Il fratello di Can manda tanti fiori alla sua amata, tanti da riempire il suo ufficio. Un gesto fatto solo con l’intento di strappare un sorriso alla sorella di Sanem. Leyla è però molto preoccupata per il futuro, considerati i problemi che Huma ha già dato a sua sorella.

In agenzia la signorina Deren rivela che Osman si sta trasferendo a Bursa. La donna non riesce a capire per quale motivo l’uomo abbia scelto improvvisamente di andar via da Istanbul e soprattutto troncare con la Aydin. Nel frattempo Cey Cey riceve la telefonata dell’anziana nonna, sempre più pressante circa il matrimonio.

Per la prima volta Cey Cey trova il coraggio per dire alla nonna la verità: non ci sarà alcun matrimonio. Le due sorelle Aydin parlano dei fiori ricevuti da Leyla e della situazione che si è creata con Emre. Sanem non ha dubbi sul fatto che la sorella stavolta deve fidarsi del giovane.

Anche Huma e Can parlano. Mentre Divit cerca di parlare alla madre delle sue nozze con Sanem, la donna tergiversa, accusando un improvviso forte mal di testa. Ancora una volta l’argomento nozze è stato messo da parte. Lo zio Mithat si reca in agenzia e parla con Divit. Vuole conoscere meglio il futuro sposo di sua nipote.

Per sapere come andrà a finire non rimane che collegarsi lunedì 8 febbraio alle 16,40 circa su Canale 5 oppure in streaming sul sito Mediaset Play.